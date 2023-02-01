6 вещей, которые медленно, но верно лишают женщину любви и отношений

Почему в одних домах царят уют и гармония, а в других женщины никак не могут найти своё счастье? Атмосфера там какая-то колючая, негостеприимная, и мужчины не задерживаются надолго. Всему виной определённые вещи, которые медленно, но верно заставляют умирать любовь. Что же портит отношения хозяйки с противоположным полом?

Посуда с трещинами

Многие верят, что посуде с трещинами и сколами в квартире не место по нескольким причинам. Самая главная — риск проглотить осколок. Или уронить на себя еду, разогретую в такой тарелке, которая просто не выдержит контраста температур и лопнет. Да и выглядит побитый сервиз не слишком красиво. Вторая причина связана с эзотерикой. Многие верят, что через такую посуду как бы "утекает" счастье. Особенно опасно держать и пользоваться ею женщинам — таким образом они каждый раз по чуть-чуть губят отношения с мужчиной.

Одежда, в которой женщина часто ругалась

Не стоит часто надевать в присутствии партнёра одежду, которая уже "видела" ваши ссоры, — ткань копит негатив, и вы снова столкнётесь в споре. Фото © Shutterstock

Присмотритесь к своим вещам повнимательнее. Замечали ли такое простое совпадение: как не наденете конкретную вещь — платье, свитер или брюки — сразу начинаете с возлюбленным ругаться. Почему же так происходит? Из-за негатива, который успел запечататься на одежде. Эту отрицательную энергетику ткани способны хранить в себе очень долгое время. Потому лучше не носить рядом с мужчиной определённые элементы гардероба, если не хотите снова поругаться.

Подарки от бывших партнёров

Если вы с предыдущим партнёром расстались на более-менее хорошей ноте, его презенты в доме не так сильно повлияют на общий фон и энергетику пространства. Собственно, как и на вашу. А вот если до сих пор храните подарки и памятные вещи от мужчины, из-за которого страдали и до и после разрыва, — это плохо. Негатив со временем только усилится, потому легко сможет спровоцировать нового партнёра на ссоры и конфликты. В общем, подарки от экса чаще всего медленно, но верно заставляют новую любовь и отношения хозяйки дома умирать.

Искусственные цветы

По мнению многих людей, занимающихся эзотерикой, искусственные цветы в доме способствуют разладу в отношениях. Фото © Shutterstock

Те, кто не может по каким-то причинам держать дома натуральные растения, заменяют их на искусственные. Многие из тех, кто активно занимается эзотерическими практиками, верят, что ненатуральные цветы несут энергетику смерти. Потому что именно из них плетут похоронные венки, их ставят на могилы на кладбищах. Так что имейте в виду, что такой декор может стать причиной разрыва отношений с любимым человеком.

Некоторые комнатные растения

На самом деле и не со всеми живыми комнатными растениями всё так просто. Есть особый вид цветов, энергетически опасных для отношений хозяйки квартиры или дома. Их называют ещё мужегонами, потому как очень часто те ссорят возлюбленных, прогоняя от себя подальше представителей мужского пола. Если замечаете, что в последнее время в общении с благоверным появилось напряжение, присмотритесь к декору в комнате. Не стоят ли у вас как раз растения, способные разрушить личную жизнь.

Старые и забытые под кроватью вещи