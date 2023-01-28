Эти 7 вещей родом из СССР есть у каждого, и сейчас они снова в моде

За какими вещами охотятся коллекционеры? Наверняка очень редкими, которые невозможно найти у себя на полке или в серванте, думаете вы. А вот и нет, не всегда так. Если набор какой-то очень старинной посуды или необычная советская шкатулка есть не у каждого, то эти предметы, которые снова в моде, точно есть у вас дома.

Авоська

Самая стильная и экологичная замена пластиковым пакетам из магазина была придумана ещё в СССР, называется авоська. Не просто модный аксессуар, а вещь из прошлого: советские люди пользовались ей с удовольствием. Места в сумке почти не занимает, а пользы приносит много. И если вы думали, что времена авосек давно прошло, очень ошибаетесь. Сегодня это не только баул для похода в магазин, но и стильный атрибут.

Музыкальные проигрыватели

С модой на виниловые пластинки в тренды вернулись и такие музыкальные проигрыватели, как граммофон и патефон. Особенно модной считается техника из СССР. Фото © Shutterstock

Популярность стремительно набрали виниловые пластинки, которые выпускают даже современные исполнители для особых фанатов-ценителей, значит, их надо на чём-то слушать. Потому граммофоны и патефоны — переносная версия в виде чемоданчика — всё чаще встречаются в домах современных россиян. Если вам было жалко выкинуть или продать такую советскую технику, самое время достать её с антресолей и начать хвастаться. Уверяем, все ваши гости будут в восторге от такой штуки.

Радиола

Если вы фанат ретро или собираетесь сделать ремонт в квартире в стиле винтаж, обязательно поставьте радиолу. Это устройство привнесёт интересное настроение в комнату, где стоит. Причём даже если окажется неисправным. В этом случае его можно использовать как оригинальную тумбочку или начинить современной техникой, создав не менее модный на сегодняшний день проигрыватель.

Плёночный фотоаппарат

У увлечённых работой с плёнкой фотографов и любителей старых советских гаджетов всё большую популярность набирают плёночные фотоаппараты. Фото © Shutterstock

Старые советские мыльницы или профессиональный "Зенит" сегодня вновь крайне популярны. Несмотря на огромное разнообразие фильтров и приложений для смартфонов и современных фотоаппаратов, имитирующих плёночную съёмку, ценителей такой подделкой не провести. Если уж и создавать работы в стиле винтаж и СССР — фото и видео, то и пользоваться техникой из тех времён. Современные фотографы, продвигая тренд, особенно подсели на работу с плёнкой.

Настольная винтажная лампа

Хотите быть в тренде и каждый раз слушать от гостей комплименты и слова восхищения? Привезите с дачи старый светильник. Протрите его хорошенько от пыли и поставьте на стол. Советские лампы сделаны из невероятно качественных материалов, потому спокойно послужат вам и сегодня. К тому же в последнее время всё чаще в списках must-have оказываются изделия с абажурами. Такая лампа, если достаточно редкая, при продаже принесёт владельцу неплохую сумму. Либо же украсит комнату, добавив уюта и тепла.

Дисковый телефон

Вспомнить детство и обзавестись дисковым телефоном — отличная идея, если хотите влиться в тренды и удивлять гостей. Фото © Shutterstock

Помните, как раньше надо было каждую циферку отдельно набирать, прокручивая на телефонном диске? Вы, наверное, удивитесь, но даже сегодня — в эру сенсорных смартфонов — на некоторых предприятиях используют именно такую технику. А если говорить про обычную жизнь, на такие аппараты вновь обратили внимание недавно, вместе с модой на интерьеры 70, 80 и 90-х годов.

Часы с кукушкой