Куда поехать на День всех влюблённых: 5 мест в России для романтического уик-энда на 14 февраля

День всех влюблённых не за горами, и если у вас есть желание отправиться в поездку с любимым человеком, но нет идей куда, сейчас расскажем. Лайф и "Яндекс.Путешествия" подготовили подборку мест, где можно провести 14 февраля так, чтобы трип запомнился надолго.

Калининград: отдых в европейском стиле

Калининград привлекает туристов обаянием средневековой Европы и мягким климатом. Фото © Shutterstock

Этот небольшой и уютный город был основан в середине XIII века и по сей день несёт в себе обаяние средневековой Европы. Мягкий климат делает Калининград привлекательным для туристов в любое время года, в том числе и зимой.

Чем заняться в Калининграде? Посетить Музей марципана (улица Багратиона, 137) и полакомиться традиционным десертом, который производится в городе уже несколько столетий. Ещё один маст-хэв для романтического уик-энда — погреться в финской сауне с панорамным окном и видом на море или в тёплой купели под открытым небом на самом берегу. Такой яркий опыт предлагает гостям комплекс Nordic Spa.

Путешествие в один из самых западных городов России — это и возможность приобрести новый гастрономический опыт. В центре Калининграда, в старинных зданиях немецкой постройки, работает множество ресторанов и кафе с европейской и немецкой кухней, например "Британника" и "Штайндамм 99".

Казань: горнолыжный спорт и национальная кухня

Казань придётся по душе любителям зимнего спорта — в городе и окрестностях есть локации для катания на коньках, тюбингах, лыжах, сноубордах и снегоходах. Фото © Shutterstock

Столица Татарстана с каждым годом привлекает всё больше туристов, и это неудивительно: регион объединил в себе колоритную архитектуру, рестораны авторской кухни и природные достопримечательности. Казань понравится любителям зимнего спорта — в городе и поблизости есть масса локаций для катания на коньках, лыжах, тюбингах, сноубордах и снегоходах. Например, в 35 километрах находится крупный горнолыжный курорт Свияжские холмы с трассами разного уровня сложности. На территории есть несколько открытых и один закрытый бассейн, боулинг и альпийские домики в аренду.

Знакомство с национальной кухней можно начать с заведения "Чирэм", что с татарского переводится как "молодая весенняя трава". В 2020-м "Чирэм" стал лучшим рестораном татарской кухни по версии премии Wheretoeat Tatarstan. В меню — блюда из фермерских продуктов, приготовленные по традиционным национальным рецептам.

Ещё одно яркое место, которое хвалят жители города, критики и туристы, — камерный бар-ресторан "Сетка" в Старо-Татарской слободе. За коктейлями рекомендуем идти в "Нить" — бар в брутальном кирпичном подвале, обставленный бархатной мебелью и украшенный зеркалами и неоном.

Суздаль: путешествие в старину

Суздаль, население которого менее 10 тысяч человек, поражает богатым архитектурным наследием. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Старинный русский город-заповедник впервые был упомянут в летописях в 1024 году. Когда-то он был столицей самостоятельного Суздальского княжества, а сейчас в городе проживает чуть более 9000 человек.

В Суздале сохранилось богатое архитектурное наследие — церкви, монастырские комплексы и памятники русского деревянного зодчества — избы, бани, колодцы и ветряные мельницы. Лучший способ осмотреть их и перенестись в эпоху Древней Руси — конная прогулка в экипаже или на санях. Также в городе можно покататься в собачьих упряжках и на квадроциклах.

Терем Асташово, Костромская область

Усадьба Асташово была возведена в XIX веке бывшим государственным крестьянином, восстановили её в 2018 году. Фото © Shutterstock

В деревню, в глушь, но не в Саратов, как писал русский классик, а в Костромскую область, в музей-гостиницу "Лесной терем Асташово". Возведённая в XIX веке и восстановленная в 2018 году усадьба Асташово примечательна тем, что её строили не дворяне, а бывший государственный крестьянин. Здание сочетает в себе архитектуру изысканной дачи с планировкой, характерной для крестьянской избы. Сегодня терем устроен по принципу живого музея: экспонатами, которые находятся в помещениях, можно пользоваться. Постояльцы могут зажигать старинные лампы и слушать пластинки на граммофоне. Экскурсовод и аудиогид расскажут гостям об истории усадьбы и окрестностях.

Яркая особенность Асташова — кухня, устроенная по принципу "нулевого километра", то есть с использованием местных продуктов. Например, творог и сметану готовят из молока от собственных коров, а сыр варят на ближайшей ферме. Мясо, птицу и дичь поставляют местные жители, грибы и ягоды — собирают в окрестных лесах. В Асташове обязательно нужно попариться в бане, а после — выпить иван-чая, который ферментируют там же.

Терем предлагает широкий выбор активностей. Так, зимой можно прокатиться на санях за снегоходом или в собачьей упряжке, съездить в экспедицию к алтайским маралам. Гостям предлагают экскурсии в соседние старинные города Галич и Солигалич, к заброшенным церквям и в Погореловский терем.

Санкт-Петербург: балет и музыка

Петербург — всегда про яркие впечатления: новые выставки, стильные и изысканные заведения, классические представления. Фото © Shutterstock

Санкт-Петербург — одно из самых популярных туристических направлений в мире. Гостей Северной столицы всегда ждут яркие впечатления: новые выставки, стильные бары и изысканные рестораны и, конечно, балет и классическая музыка.

Чтобы поездка в Петербург стала незабываемой, нужно спланировать культурную и гастрономическую программу. Например, 14 февраля можно будет увидеть оперетту "Летучая мышь" в новой трактовке Юлии Прохоровой в Михайловском театре или "Джульетту" с Мусей Тотибадзе в главной роли — в БДТ имени Товстоногова.