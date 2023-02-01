Испанский клуб "Севилья" думал над сотрудничеством с главным тренером "Спартака"
"Спорт-Экспресс": "Севилья" проявляла интерес к главному тренеру "Спартака" Абаскалю
Испанский футбольный клуб "Севилья" был заинтересован в приглашении главного тренера московского "Спартака" Гильермо Абаскаля, пишет "Спорт-Экспресс".
Дошло ли дело до каких-либо конкретных переговоров, издание не сообщает. Добавим, что с октября 2022 года главным тренером "Севильи" является аргентинец Хорхе Сампаоли. Сейчас команда занимает 13-е место в чемпионате Испании.
Как ранее рассказывал Лайф, наставник "Спартака" Гильермо Абаскаль не собирается покидать стан красно-белых текущей зимой, несмотря на то, что у него было предложение от клуба из Испании.
ФК "Спартак-Москва"