Испанский клуб "Севилья" думал над сотрудничеством с главным тренером "Спартака"

Дошло ли дело до каких-либо конкретных переговоров, издание не сообщает. Добавим, что с октября 2022 года главным тренером "Севильи" является аргентинец Хорхе Сампаоли. Сейчас команда занимает 13-е место в чемпионате Испании.

Как ранее рассказывал Лайф, наставник "Спартака" Гильермо Абаскаль не собирается покидать стан красно-белых текущей зимой, несмотря на то, что у него было предложение от клуба из Испании.