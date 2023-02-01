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1 февраля, 13:13

ВСУ попытались обстрелять нефтепровод "Дружба" в Брянской области

В "Транснефти" заявили, что ВСУ пытались обстрелять НПС "Новозыбково" в Брянской области

Украинские военные пытались обстрелять нефтеперекачивающую станцию (НПС) "Новозыбково" в Брянской области. Об этом заявил официальный представитель компании "Транснефть" Игорь Дёмин.

"Вчера вечером была предпринята попытка обстрела нефтеперекачивающей станции "Новозыбково". Станция используется при пиковых нагрузках на нефтепроводе "Дружба" в разовом режиме. Последний раз НПС включалась на несколько часов и это было в прошлом году", — приводит его слова ТАСС.

Дёмин добавил, что при попадании снаряда по территории станции пострадавших нет, а повреждения устраняются. При этом нефтепровод "Дружба" работает в штатном режиме, подчеркнул он.

В России введён запрет на экспорт нефти по контрактам с потолком цен

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Ранее Лайф писал, что в январе в Польшу было транспортировано 500 тысяч тонн нефти из России по трубопроводу "Дружба". При этом Германия отказалась от поставок топлива с начала года.

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ТАСС / Юрий Смитюк

Никита Осипов

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