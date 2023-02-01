ВСУ попытались обстрелять нефтепровод "Дружба" в Брянской области
В "Транснефти" заявили, что ВСУ пытались обстрелять НПС "Новозыбково" в Брянской области
Украинские военные пытались обстрелять нефтеперекачивающую станцию (НПС) "Новозыбково" в Брянской области. Об этом заявил официальный представитель компании "Транснефть" Игорь Дёмин.
"Вчера вечером была предпринята попытка обстрела нефтеперекачивающей станции "Новозыбково". Станция используется при пиковых нагрузках на нефтепроводе "Дружба" в разовом режиме. Последний раз НПС включалась на несколько часов и это было в прошлом году", — приводит его слова ТАСС.
Дёмин добавил, что при попадании снаряда по территории станции пострадавших нет, а повреждения устраняются. При этом нефтепровод "Дружба" работает в штатном режиме, подчеркнул он.
Ранее Лайф писал, что в январе в Польшу было транспортировано 500 тысяч тонн нефти из России по трубопроводу "Дружба". При этом Германия отказалась от поставок топлива с начала года.
ТАСС / Юрий Смитюк