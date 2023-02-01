Тарасова не подтвердила слухи о грозящей Костомарову ампутации пальцев

Состояние фигуриста, олимпийского чемпиона Игр-2006 Романа Костомарова постепенно становится лучше. Об этом сообщила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с телеканалом "360". Она отметила, что находится на связи с врачами и пристально следит за изменением ситуации. При этом наставница подчеркнула, что у неё нет данных о якобы грозящей спортсмену ампутации пальцев.