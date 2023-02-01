Тарасова не подтвердила слухи о грозящей Костомарову ампутации пальцев
Состояние фигуриста, олимпийского чемпиона Игр-2006 Романа Костомарова постепенно становится лучше. Об этом сообщила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с телеканалом "360". Она отметила, что находится на связи с врачами и пристально следит за изменением ситуации. При этом наставница подчеркнула, что у неё нет данных о якобы грозящей спортсмену ампутации пальцев.
"Маленькими шажочками [улучшается его состояние]", — сказала Тарасова, говоря о самочувствии Костомарова.
Напомним, сегодня утром СМИ сообщили, что в ближайшее время фигуристу могут ампутировать пальцы на руках и ногах, так как у него началось отмирание конечностей. Спортстмен был доставлен в реанимацию 10 января, где был одновременно подключён и к ИВЛ, и к аппарату ЭКМО. Позднее у Костомарова диагностировали двусторонний гидроторакс. По информации Лайфа, сейчас состояние фигуриста улучшается, однако он по-прежнему находится в лежачем положении.
ТАСС / Михаил Терещенко