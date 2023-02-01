Пранкеры Вован и Лексус развели на откровенный разговор Джона Болтона

Российские пранкеры Вован и Лексус анонсировали новый сезон "Шоу ВиЛ", первым героем которого станет бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Видео с некоторыми фрагментами премьерного выпуска опубликовано в телеграм-канале программы.

Пранкеры Вован и Лексус пообщаются с Джоном Болтоном в новом выпуске "Шоу ВиЛ". Видео © Telegram / "Шоу ВиЛ (Вован и Лексус)"

В частности, Болтон расскажет о том, что Минские соглашения были ужасными для Украины с её точки зрения, как он поддерживал выступавшие против президента Белоруссии Александра Лукашенко силы и считал Незалежную частью России. Кроме того, политик признается, что нужно всячески мешать попыткам ряда стран Запада, таких как Германия и Франция, вести переговоры с РФ по урегулированию украинского конфликта.

"Новый сезон. Новые пранки. Новые эксперты и гости. Не пропустите главные разоблачения года", — говорится в анонсе ролика, премьера которого состоится 2 февраля в 9:00 по московскому времени.