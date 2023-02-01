Оскар Кучера пожаловался, что после интервью Дудю его телеграм-канал атаковали боты

Актёр Оскар Кучера сообщил, что телеграм-канал, где он уже полтора года публикует волнующие его новости, атаковали боты. Об этом он рассказал в беседе с телеканалом "360", отметив, что это произошло после интервью блогеру Юрию Дудю*.

"Я не являюсь официальным новостным каналом. Я говорю о том, что волнует меня на данном отрезке времени. Стараюсь проверять некоторые вещи, которые меня будоражат. Но всегда говорю подписчикам, что, если я ошибся, пишите мне", — отметил актёр.

Причём перед публикацией он всегда старается проверять сведения через российские и зарубежные информационные агентства, а также официальные аккаунты политиков и известных людей в "Твиттере". Ещё в борьбе с фейками Кучере помогают подписчики в общем чате. При этом сам актёр в беседе не участвует, за дискуссией следит модератор, который и столкнулся с атакой ботов, из-за чего чат теперь виден не всем.

"Просто писали: "Кучера тупой". Модератор нажимает "удалить". "Телеграм" спрашивает: "Все 6716 сообщений этого человека?" Понятно, что это заряженные боты", — сказал Кучера.

Причём боты атаковали соцсети и его жены Юлии. Под её постами появилось много неприятных комментариев, но Кучера объяснил супруге, что это не настоящие люди.

Ранее Оскар Кучера ответил на критику в свой адрес после интервью Юрию Дудю. Так, он заявил, что гордится своей позицией и поддержкой российских военных.