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1 февраля, 13:55

"Нам выстрелили в ногу": Тренер "Енисея" эмоционально прокомментировал отмену матча с "Оцелулом"

Тренер "Енисея" — об отмене матча с "Оцелулом": Нас уверяли, что всё будет нормально

Главный тренер красноярского футбольного клуба "Енисей" Алексей Ивахов эмоционально прокомментировал отмену товарищеского матча с "Оцелулом". В беседе с изданием "Спорт-Экспресс" он подчеркнул, что румыны до последнего уверяли россиян, что игра состоится.

"У нас подписан с ними матч-контракт. Нас уверяли, что всё будет нормально. Потом какие-то звонки поступили. И сказали: "Извините, нам запретила играть Федерация футбола Румынии под угрозой снятия очков". Это всё со слов переводчика. Нам буквально выстрелили в ногу", — отметил Ивахов.

Он добавил, что румынская команда сначала приехала на поле и начала готовиться, но после звонка футболисты сразу переоделись и сели в автобус. Российская сторона сделала всё "документально правильно", однако всё равно произошёл такой казус, заключил тренер.

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Лайф напоминает, что "Оцелул" отменил товарищеский матч против красноярского "Енисея" за час до начала встречи. Матч должен был начаться сегодня в 11:00 мск.

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VK / ФК "Енисей" | Красноярск

Никита Осипов

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