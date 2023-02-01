"Нам выстрелили в ногу": Тренер "Енисея" эмоционально прокомментировал отмену матча с "Оцелулом"
Тренер "Енисея" — об отмене матча с "Оцелулом": Нас уверяли, что всё будет нормально
Главный тренер красноярского футбольного клуба "Енисей" Алексей Ивахов эмоционально прокомментировал отмену товарищеского матча с "Оцелулом". В беседе с изданием "Спорт-Экспресс" он подчеркнул, что румыны до последнего уверяли россиян, что игра состоится.
"У нас подписан с ними матч-контракт. Нас уверяли, что всё будет нормально. Потом какие-то звонки поступили. И сказали: "Извините, нам запретила играть Федерация футбола Румынии под угрозой снятия очков". Это всё со слов переводчика. Нам буквально выстрелили в ногу", — отметил Ивахов.
Он добавил, что румынская команда сначала приехала на поле и начала готовиться, но после звонка футболисты сразу переоделись и сели в автобус. Российская сторона сделала всё "документально правильно", однако всё равно произошёл такой казус, заключил тренер.
Лайф напоминает, что "Оцелул" отменил товарищеский матч против красноярского "Енисея" за час до начала встречи. Матч должен был начаться сегодня в 11:00 мск.