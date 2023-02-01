"Нам выстрелили в ногу": Тренер "Енисея" эмоционально прокомментировал отмену матча с "Оцелулом"

Главный тренер красноярского футбольного клуба "Енисей" Алексей Ивахов эмоционально прокомментировал отмену товарищеского матча с "Оцелулом". В беседе с изданием "Спорт-Экспресс" он подчеркнул, что румыны до последнего уверяли россиян, что игра состоится.

"У нас подписан с ними матч-контракт. Нас уверяли, что всё будет нормально. Потом какие-то звонки поступили. И сказали: "Извините, нам запретила играть Федерация футбола Румынии под угрозой снятия очков". Это всё со слов переводчика. Нам буквально выстрелили в ногу", — отметил Ивахов.

Он добавил, что румынская команда сначала приехала на поле и начала готовиться, но после звонка футболисты сразу переоделись и сели в автобус. Российская сторона сделала всё "документально правильно", однако всё равно произошёл такой казус, заключил тренер.