В РФ могут заблокировать бот ChatGPT, с помощью которого студент РГГУ написал диплом

Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) предложил ограничить доступ к боту ChatGPT в образовательных организациях. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Ранее студент РГГУ рассказал в "Твиттере", что защитил диплом, написанный ChatGPT. По его словам, на составление и редактирование всей работы он потратил 23 часа. Так, сначала нейросеть создала план диплома, потом сгенерировала по каждому из разделов текст на английском языке. В дальнейшем студент перевёл всё на русский, собрал воедино и проверил ошибки. Оригинальность работы составила 82%, однако на защите он получил удовлетворительную оценку.

В РГГУ заявили, что эта ситуация актуализировала необходимость оперативного решения задач, которые связаны с разработкой инструментов распознавания использования нейросетей при подготовке письменных работ, а также увеличением количества оригинальных индивидуальных заданий, кейсов, расчётов, которые обучающиеся могут выполнить только самостоятельно.

"Из-за опасений по поводу негативного воздействия на обучение, а также опасений по поводу безопасности и точности генерируемого системой контента может быть целесообразно ограничить доступ к ChatGPT в образовательных организациях", — считают в вузе.

Применение нейросетей и искусственного интеллекта в научной и образовательной деятельности РГГУ назвал новым вызовом. Теперь организации должны найти достойный выход из этой проблемы. При этом вуз намерен провести анализ диплома, написанного ботом.