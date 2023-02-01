В РФ могут заблокировать бот ChatGPT, с помощью которого студент РГГУ написал диплом
РГГУ предложил ограничить доступ к чат-боту ChatGPT в образовательных учреждениях
Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) предложил ограничить доступ к боту ChatGPT в образовательных организациях. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
Ранее студент РГГУ рассказал в "Твиттере", что защитил диплом, написанный ChatGPT. По его словам, на составление и редактирование всей работы он потратил 23 часа. Так, сначала нейросеть создала план диплома, потом сгенерировала по каждому из разделов текст на английском языке. В дальнейшем студент перевёл всё на русский, собрал воедино и проверил ошибки. Оригинальность работы составила 82%, однако на защите он получил удовлетворительную оценку.
В РГГУ заявили, что эта ситуация актуализировала необходимость оперативного решения задач, которые связаны с разработкой инструментов распознавания использования нейросетей при подготовке письменных работ, а также увеличением количества оригинальных индивидуальных заданий, кейсов, расчётов, которые обучающиеся могут выполнить только самостоятельно.
"Из-за опасений по поводу негативного воздействия на обучение, а также опасений по поводу безопасности и точности генерируемого системой контента может быть целесообразно ограничить доступ к ChatGPT в образовательных организациях", — считают в вузе.
Применение нейросетей и искусственного интеллекта в научной и образовательной деятельности РГГУ назвал новым вызовом. Теперь организации должны найти достойный выход из этой проблемы. При этом вуз намерен провести анализ диплома, написанного ботом.
Ранее российские студенты создали нейросеть для поиска опасных предметов в общественных местах. Проект реализуется в рамках акселерационной программы "Платформы университетского технологического предпринимательства".
ТАСС / Владимир Гердо