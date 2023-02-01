Налоговая закрыла бизнес певицы Анны Asti из-за украинского гражданства

Известная певица Анна Asti лишилась своего бизнеса в России после того, как налоговая служба закрыла её ИП в связи с наличием у неё украинского паспорта и с окончанием срока действия документа, подтверждающего возможность временно находиться в РФ. Об этом пишет kp.ru.

Примечательно, что артистка давно имела возможность получить российский паспорт или же продлить ВНЖ, так как замужем за предпринимателем Станиславом Юркиным. Как заметил звёздный адвокат Андрей Алёшкин, наличие ИП является своеобразной преференцией для предпринимателей, так как подразумевает для них лояльные условия.

"И когда человек не продлевает документы и отказывается от подобных преференций, такое бездействие со стороны выглядит как нежелание жить и работать в России. Возможно, перед поездкой за границу (сейчас она находится в США. — Прим. Лайфа) певица не стала продлевать документы, которые могли бы её скомпрометировать на Западе", — отметил правозащитник.