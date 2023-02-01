Популярные корейские закуски способны сократить выпадение волос, выяснили учёные
Express: Корейские закуски кимчи и чонгукджанг сокращают выпадение волос
Учёные сумели установить необычную зависимость между употреблением двух видов популярных корейских закусок и выпадением волос, которое замедляется, если съедать эти угощения. Об этом пишет Express.
Издание подчёркивает, что выпадение 50–100 волос в день является нормой, однако всё, что больше, называется алопецией. В таком случае врачи назначают лекарства пациентам, однако исследователи установили, что побороться с недугом можно при помощи влияния пробиотиков кимчи и чонгукджанга на функциональную пищу.
Для доказательства тезиса учёные провели исследование, для которого отобрали мужчин со второй-пятой стадией выпадения волос, а также женщин с первой-третьей стадией. Всем им два раза в день вводили продукт, содержащий пробиотики кимчи и чонгукджанга. Уже через месяц толщина волос у испытуемых начала значительно увеличиваться.
Отметим, что кимчи и чонгукджанг — традиционные корейские блюда на основе сои. В ходе исследования их вводили в виде добавок для того, чтобы человек получал оптимальное количество пробиотиков.
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