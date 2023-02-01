30 тысяч вместо 15-ти: ЕС хочет подготовить вдвое больше украинских солдат

Миссия Евросоюза собирается подготовить не 15 тысяч украинских солдат, как планировалось изначально, а 30 тысяч. Об этом глава евродипломатии Жозеп Боррель планирует объявить 3 февраля на саммите в Киеве.

"Глава дипломатии ЕС объявит новую цель нашей тренировочной миссии для Украины. Как вы знаете, первоначальная цель заключалась в подготовке 15 тысяч солдат. Будет новая цель — ещё 15 тысяч. Таким образом, 30 тысяч солдат в целом", — рассказал журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС.