30 тысяч вместо 15-ти: ЕС хочет подготовить вдвое больше украинских солдат
Боррель 3 февраля собирается объявить о подготовке 30 тысяч украинских солдат
Миссия Евросоюза собирается подготовить не 15 тысяч украинских солдат, как планировалось изначально, а 30 тысяч. Об этом глава евродипломатии Жозеп Боррель планирует объявить 3 февраля на саммите в Киеве.
"Глава дипломатии ЕС объявит новую цель нашей тренировочной миссии для Украины. Как вы знаете, первоначальная цель заключалась в подготовке 15 тысяч солдат. Будет новая цель — ещё 15 тысяч. Таким образом, 30 тысяч солдат в целом", — рассказал журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС.
А в середине января американские инструкторы начали боевую подготовку украинских военных на территории Германии. Об этом сообщил председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США Марк Милли. Предполагается, что батальон численностью около 500 военнослужащих вернётся "на поле боя" в ближайшие пять-восемь недель.
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