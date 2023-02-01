Любителей безалкогольного пива предупредили об опасной болезни
Главный нарколог Подмосковья Холдин: Безалкогольное пиво может спровоцировать диабет
Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин предупредил о том, что частое употребление безалкогольного пива грозит появлением диабета второго типа. Слова медика приводит издание "Вести Подмосковья".
Дело в том, что в напитке содержится очень много простых углеводов, которые в кратчайшие сроки наполняют организм энергией и вызывают скачок глюкозы в крови. Именно поэтому данный продукт может стать причиной нарушения обмена веществ, которое способно привести к диабету.
"Людям кажется, что такое пиво безвредно, и они выпивают несколько банок сразу. В организме повышается концентрация алкоголя, начинается негативное влияние на печень, почки и другие внутренние органы", — отметил нарколог.
Ранее врач-нарколог Василий Шуров рассказал, что нет никакой безопасной дозы водки, ведь её употребление каждый раз можно сравнить с русской рулеткой. При этом многие считают, что данный спиртной напиток не так вреден, как другой алкоголь, так как в нём нет дополнительных ингредиентов. Но эту легенду специалист беспощадно опроверг.
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