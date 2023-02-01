Ижорик и Августина из Ленинградского зоопарка умерли от старости, не дожив до Дня сурка

В Ленинградском зоопарке подтвердили грустную новость о кончине сурков Ижорика и Августины, которые прославились на всю Россию своими традиционными предсказаниями прихода весны. Грызуны ушли из жизни буквально друг за другом, дожив до глубокой старости и оставив потомство — трёх очаровательных сурчат.

В пресс-службе зоопарка рассказали газете "Петербургский дневник", что животные попали к ним уже во взрослом возрасте и умерли от инсульта, вызванного старостью, причём случилось это ещё летом.

"Они были очень обаятельные и дружелюбные, за ними всегда было интересно наблюдать", — признались в зоопарке.

Сурки относятся к представителям отряда грызунов и семейства беличьих. Зоологи выделяют до 15 разновидностей этих животных, и сроки их жизни напрямую зависят от "породы": если лесные сурки живут в природе по 4–6 лет, то сроки жизни альпийского сурка составляют 15–18 лет. Но вот что объединяет всех представителей этого рода, так это страсть ко сну. Некоторые сурки в северных регионах спят по восемь-девять месяцев в году, так что поговорка "спит как сурок" возникла не на пустом месте. Кстати, сурки иногда храпят.