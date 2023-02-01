ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 февраля 2023, 14:30
6065

Путин назвал приоритетной задачей ликвидировать саму возможность обстрелов ВСУ

Президент России Владимир Путин назвал приоритетной задачей ликвидировать саму возможность обстрелов приграничных регионов со стороны Украины. Глава государства назвал это задачей Минобороны.

"Приоритетная задача — ликвидировать саму возможность обстрелов, но это дело военного ведомства", — отметил Путин на совещании по восстановлению жилья, разрушенного в приграничных регионах и в результате ЧС.

Путин на совещании по восстановлению жилья, разрушенного в приграничных регионах и в результате ЧС. Видео © LIFE

По словам президента, там, где боевые действия завершились, уже развёрнута работа, вводятся в строй детсады, школы, поликлиники, ремонтируется коммунальная инфраструктура, дороги.

Он также подчеркнул необходимость возместить ущерб людям, которые лишились квартир, домов, другого имущества, помочь всем, кто оказался в сложной ситуации и был вынужден переехать, тем, кто столкнулся с перебоями в поставках тепла, воды, энергии.

"Решение этих задач не должно буксовать, вязнуть в бюрократии", — добавил Путин.

Политолог указал на существенный результат в развитии инфраструктуры новых регионов РФ
Политолог указал на существенный результат в развитии инфраструктуры новых регионов РФ

А ранее Владимир Путин потребовал от премьер-министра Михаила Мишустина ускорить принятие решений для повышения уровня жизни в ДНР, ЛНР, а также Харьковской и Запорожской областях. Президент подчёркивал, что ситуация в новых российских регионах остаётся сложной, но это не повод откладывать решения проблем.

BannerImage

LIFE

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar