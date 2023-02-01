Путин назвал приоритетной задачей ликвидировать саму возможность обстрелов ВСУ

Президент России Владимир Путин назвал приоритетной задачей ликвидировать саму возможность обстрелов приграничных регионов со стороны Украины. Глава государства назвал это задачей Минобороны.

"Приоритетная задача — ликвидировать саму возможность обстрелов, но это дело военного ведомства", — отметил Путин на совещании по восстановлению жилья, разрушенного в приграничных регионах и в результате ЧС.

Путин на совещании по восстановлению жилья, разрушенного в приграничных регионах и в результате ЧС. Видео © LIFE

По словам президента, там, где боевые действия завершились, уже развёрнута работа, вводятся в строй детсады, школы, поликлиники, ремонтируется коммунальная инфраструктура, дороги.

Он также подчеркнул необходимость возместить ущерб людям, которые лишились квартир, домов, другого имущества, помочь всем, кто оказался в сложной ситуации и был вынужден переехать, тем, кто столкнулся с перебоями в поставках тепла, воды, энергии.