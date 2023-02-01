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1 февраля, 17:52

Совбез ООН назначил заседание по Украине на 24 февраля

Совет Безопасности ООН 24 февраля проведёт заседание, посвящённое Украине. Об этом говорится в распространённой программе работы данного органа всемирной организации в текущем месяце.

В качестве темы заседания заявлено "поддержание мира и безопасности" в Незалежной. Каких-либо других подробностей, в частности по числу участников, не приводится. Напомним, что в феврале председателем СБ ООН является Мальта.

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Ранее Лайф сообщал, что в ООН осудили решение ряда стран Запада поставить Киеву танки. Данный шаг, как подчеркнул представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик, не ведёт мир к решению конфликта.

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Наталья Исакова

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