Совбез ООН назначил заседание по Украине на 24 февраля

Совет Безопасности ООН 24 февраля проведёт заседание, посвящённое Украине. Об этом говорится в распространённой программе работы данного органа всемирной организации в текущем месяце.

В качестве темы заседания заявлено "поддержание мира и безопасности" в Незалежной. Каких-либо других подробностей, в частности по числу участников, не приводится. Напомним, что в феврале председателем СБ ООН является Мальта.