Совбез ООН назначил заседание по Украине на 24 февраля
Совет Безопасности ООН 24 февраля проведёт заседание, посвящённое Украине. Об этом говорится в распространённой программе работы данного органа всемирной организации в текущем месяце.
В качестве темы заседания заявлено "поддержание мира и безопасности" в Незалежной. Каких-либо других подробностей, в частности по числу участников, не приводится. Напомним, что в феврале председателем СБ ООН является Мальта.
Ранее Лайф сообщал, что в ООН осудили решение ряда стран Запада поставить Киеву танки. Данный шаг, как подчеркнул представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик, не ведёт мир к решению конфликта.
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