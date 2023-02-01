Российские военные взяли под контроль ещё один населённый пункт в ДНР

Российские военные сегодня, 1 февраля, взяли под полный контроль село Сакко и Ванцетти в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

"Сегодня, 1 февраля 2023 года, в 16:00, Сакко и Ванцетти было полностью взято под контроль штурмовыми подразделениями ЧВК "Вагнер", — приводит его слова пресс-служба.