Российские военные взяли под контроль ещё один населённый пункт в ДНР
Пригожин сообщил, что военные РФ полностью взяли под контроль село Сакко и Ванцетти в ДНР
Российские военные взяли под контроль ещё одно село в ДНР. Обложка © Telegram / Пресс-служба Пригожина
Российские военные сегодня, 1 февраля, взяли под полный контроль село Сакко и Ванцетти в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
"Сегодня, 1 февраля 2023 года, в 16:00, Сакко и Ванцетти было полностью взято под контроль штурмовыми подразделениями ЧВК "Вагнер", — приводит его слова пресс-служба.
Ранее Лайф рассказывал, что российские военные нанесли поражение двум бригадам ВСУ вблизи Угледара. Речь идёт об украинских 72-й механизированной бригаде и 35-й бригаде морской пехоты.