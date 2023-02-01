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1 февраля, 17:41

Российские военные взяли под контроль ещё один населённый пункт в ДНР

Пригожин сообщил, что военные РФ полностью взяли под контроль село Сакко и Ванцетти в ДНР

<p>Российские военные взяли под контроль ещё одно село в ДНР. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/concordgroup_official/385" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба Пригожина</a></p>

Российские военные взяли под контроль ещё одно село в ДНР. Обложка © Telegram / Пресс-служба Пригожина

Российские военные сегодня, 1 февраля, взяли под полный контроль село Сакко и Ванцетти в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

"Сегодня, 1 февраля 2023 года, в 16:00, Сакко и Ванцетти было полностью взято под контроль штурмовыми подразделениями ЧВК "Вагнер", — приводит его слова пресс-служба.

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Варвара Романова

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