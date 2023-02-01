Участник "Азова" признался, что расстреливал и сжигал заживо жителей Мариуполя

На сайте Международного общественного трибунала по Украине вышла очередная часть расследования о зверствах, совершённых боевиками нацбатальона "Азов"* в Мариуполе. Пленный боевик Антон Кузнецов с позывным Малибу рассказал, как расстреливал и сжигал заживо раненых жителей города.

Кузнецов рассказал, как убивал жителей Мариуполя. Видео © Сайт "Трибунал"

По словам Кузнецова, в начале апреля 2022 года он вместе с сослуживцами поджёг спортивную школу № 5, находившуюся недалеко от санатория "Здоровье". Малибу уточнил, что никто из нацбата не стал проверять, как много гражданских в здании, они просто начали поджигать. Как потом выяснилось, в числе прятавшихся мирных жителей были раненые, которые не могли даже самостоятельно перемещаться.

"Мы здание не проверяли и не следили за тем, сколько гражданских там выходят. Знали о том, что там есть человек 10–15. <...> Решение о поджоге было общим", — рассказал азовец на допросе.

Кроме того, боевики расстреливали и тех, кто просто проходил мимо них. К примеру, в апреле недалеко от кафе "Арарат" азовцы остановили мирного жителя и начали его допрашивать, после чего приступили к обыску. У мужчины нашли коробок спичек, который якобы был взят из сухпайка ВС РФ. Малибу решил ликвидировать его, несмотря на то, что соответствующего приказа не было. В итоге азовец завёл гражданского в близлежащее здание и расстрелял из автомата Калашникова, потом Малибу сделал ещё два выстрела в голову.

Ранее стало известно, что на Украине иностранцам разрешили служить в Нацгвардии, в том числе в "Азове". Как пояснил украинский нардеп Алексей Гончаренко, до этого был принят ряд документов, которые позволяли иностранцам служить только в ВСУ, но не в Нацгвардии, теперь же это исправлено.