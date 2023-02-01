Офис Зеленского обвинил Маска в цензуре в Twitter не в пользу Украины
Советник Офиса Зеленского Подоляк обвинил Илона Маска в намеренной пессимизации украинской темы в Twitter
В Киеве обвинили нового владельца Twitter Илона Маска в якобы намеренной пессимизации страниц, связанных с Украиной. Такой пост появился в среду в аккаунте советника Офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка.
"Илон, может хватит пессимизировать официальные аккаунты Украины и принудительно сокращать охват? Слишком всё очевидно", — обратился к Маску украинский чиновник.
Напомним, что американский предприниматель Илон Маск возглавил Twitter в октябре 2022 года и сразу же приступил к объявленной ранее войне с онлайн-цензурой и пообещал амнистию всем, кто прежде был заблокирован в сервисе микроблогов. Маск уравнял в правах в Twitter российские и украинские СМИ, чем были крайне недовольны в Киеве, а в декабре прошлого года он решил лично разобраться, по какой причине принадлежащая ему соцсеть заблокировала одного из пользователей, написавшего недовольный пост о визите Зеленского в Конгресс США.
Украинская же сторона не в первый раз предъявляет Маску претензии в том, как он ведёт дела в Twitter. Тот же Подоляк ранее возмущался, что тема "конфликта на Украине" исчезла из трендов Twitter и обвинял во всём лично Маска.
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