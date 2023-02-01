Офис Зеленского обвинил Маска в цензуре в Twitter не в пользу Украины

В Киеве обвинили нового владельца Twitter Илона Маска в якобы намеренной пессимизации страниц, связанных с Украиной. Такой пост появился в среду в аккаунте советника Офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка.

Украинская же сторона не в первый раз предъявляет Маску претензии в том, как он ведёт дела в Twitter. Тот же Подоляк ранее возмущался, что тема "конфликта на Украине" исчезла из трендов Twitter и обвинял во всём лично Маска.