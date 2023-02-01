В провинции Канады легализовали героин, кокаин и экстази

В канадской провинции Британская Колумбия легализовали хранение небольшого количества тяжёлых наркотиков. Это произошло в рамках эксперимента по снижению вреда от наркотических веществ, сообщает Bloomberg. Закон вступил в силу 31 января.

Теперь в Британской Колумбии не будут наказывать людей старше 18 лет, если у них найдут менее 2,5 грамма сильнодействующих наркотиков. В частности, речь идёт о героине, морфине, фентаниле, кокаине, метамфетамине и МДМА (экстази). Вместо уголовного преследования таким людям предложат пройти лечение, если они об этом попросят.

По словам Министра психического здоровья и зависимостей Британской Колумбии Дженнифер Уайтсайд, употребление психоактивных веществ — это проблема здравоохранения, а не уголовной ответственности. Она считает, что новая мера позволит устранить стыд и страх у потребителей таких веществ, а также упростит получение помощи.

Этот эксперимент продлится на протяжении трёх лет. На него выделили 500 миллионов долларов. Четыре года назад в Британской Колумбии легализовали потребление марихуаны "для развлечения".