В Совбезе заявили о силе духа хоккеиста Проворова, восставшего против ЛГБТ
Помощник секретаря Совбеза РФ Мухитов похвалил хоккеиста Проворова за "сопротивление шабашу"
Помощник секретаря российского Совбеза Наиль Мухитов с симпатией отнёсся к поступку хоккеиста Ивана Проворова, который отказался участвовать в ЛГБТ-акции перед матчем НХЛ. Он отметил, что даже многие американцы назвали российского спортсмена героем, не побоявшимся защитить свои моральные принципы.
"Сопротивляться шабашу порочности могут только сильные духом люди", — заявил Мухитов в интервью "Российской газете".
Напомним, что в январе российский защитник клуба "Филадельфия Флайерз" Иван Проворов перед началом матча против "Анахайм Дакс" отказался принимать участие в акции в поддержку ЛГБТ. Он аргументировал это верностью себе и православной религии, отметив, что уважительно относится к выбору каждого. Поступок россиянина многих восхитил, а в интернет-магазине на сайте НХЛ нельзя было приобрести джерси с фамилией игрока — всё раскупили. А вслед за Проворовым хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" тоже не стали надевать форму с ЛГБТ-символикой на разминку перед игрой регулярного чемпионата НХЛ с "Вегас Голден Найтс".
ТАСС / Zuma / Eric Canha