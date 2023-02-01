В Совбезе заявили о силе духа хоккеиста Проворова, восставшего против ЛГБТ

Помощник секретаря российского Совбеза Наиль Мухитов с симпатией отнёсся к поступку хоккеиста Ивана Проворова, который отказался участвовать в ЛГБТ-акции перед матчем НХЛ. Он отметил, что даже многие американцы назвали российского спортсмена героем, не побоявшимся защитить свои моральные принципы.