ФБР снова нагрянуло с обысками к Байдену

Сотрудники ФБР проводят обыск в доме президента США Джозефа Байдена в округе Сассекс (штат Делавэр) по делу о секретных документах. Об этом сообщает в среду телеканал NBC News со ссылкой на два информированных источника.

Ещё один, третий источник пояснил журналистам, что агенты, нагрянув в особняк Байдена в Рехобот-Бич, не предъявили ордер, но представители президента якобы "добровольно" пригласили сотрудников спецотдела внутрь и предложили провести обыск в рамках сотрудничества со следствием.