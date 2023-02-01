ФБР снова нагрянуло с обысками к Байдену
NBC News: Особняк президента США Байдена в Рехобот-Бич обыскали по делу о секретных документах
Сотрудники ФБР проводят обыск в доме президента США Джозефа Байдена в округе Сассекс (штат Делавэр) по делу о секретных документах. Об этом сообщает в среду телеканал NBC News со ссылкой на два информированных источника.
Ещё один, третий источник пояснил журналистам, что агенты, нагрянув в особняк Байдена в Рехобот-Бич, не предъявили ордер, но представители президента якобы "добровольно" пригласили сотрудников спецотдела внутрь и предложили провести обыск в рамках сотрудничества со следствием.
О том, что у Байдена были найдены секретные документы времён его вице-президентства, стало известно в январе. Причём сам он якобы удивился, узнав об этой находке. Затем в доме президента США была обнаружена новая партия документов. В Белом доме заявили, что эти бумаги оказались в неположенном месте "по ошибке", а спустя примерно неделю стало известно, что Минюст США нашёл ещё шесть секретных документов при обыске в доме Байдена.
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