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1 февраля, 15:12

В Мурманске неизвестный отравил крысиным ядом енота, живущего в местном кафе

<p>Отравленный крысиным ядом енот. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/enotopolis" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Енотополис | Тайм-кафе с енотами – Мурманск</a></p>

Отравленный крысиным ядом енот. Обложка © VK / Енотополис | Тайм-кафе с енотами – Мурманск

В Мурманске местный житель отравил крысиным ядом енота Урсулу в кафе "Енотополис", которая проживала в заведении. Подробности истории появились на странице кафе в VK.

Отравленный крысиным ядом енот. Обложка © VK / Енотополис | Тайм-кафе с енотами – Мурманск

Отравленный крысиным ядом енот. Обложка © VK / Енотополис | Тайм-кафе с енотами – Мурманск

Как признались сотрудники "Енотополиса", они регулярно просят гостей не подкармливать енота и не держать в карманах то, что может привлечь зверей. Однако произошло именно второе: Урсула съела что-то, что сильно привлекло её внимание, после чего ей поплохело.

"Несколько дней назад Урсулу в одной из клиник Мурманска осмотрели и сделали всё возможное, чтобы спасти малышку от неминуемой смерти. Чуда не случилось. Сейчас мы привезли крошечный напуганный серый комочек в Мончегорск принять нас согласились только здесь. Она слаба, пьёт воду, но её тошнит кровью", — рассказали в "Енотополисе".

Ситуацией заинтересовались местные правоохранители, которые разыскивают посетителя кафе и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Еноту из Херсона предложили "работу" в областной администрации

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Ранее же Лайф рассказывал, как на участников заседания городского совета в Мексике прямо по ходу совещания с потолка упал енот. Заметно напугавшись, он начал бегать из стороны в сторону по залу, запрыгивая на столы депутатов.

Артур Белкин

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