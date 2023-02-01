В Мурманске неизвестный отравил крысиным ядом енота, живущего в местном кафе

В Мурманске местный житель отравил крысиным ядом енота Урсулу в кафе "Енотополис", которая проживала в заведении. Подробности истории появились на странице кафе в VK.

Отравленный крысиным ядом енот. Обложка © VK / Енотополис | Тайм-кафе с енотами – Мурманск

Как признались сотрудники "Енотополиса", они регулярно просят гостей не подкармливать енота и не держать в карманах то, что может привлечь зверей. Однако произошло именно второе: Урсула съела что-то, что сильно привлекло её внимание, после чего ей поплохело.

"Несколько дней назад Урсулу в одной из клиник Мурманска осмотрели и сделали всё возможное, чтобы спасти малышку от неминуемой смерти. Чуда не случилось. Сейчас мы привезли крошечный напуганный серый комочек в Мончегорск — принять нас согласились только здесь. Она слаба, пьёт воду, но её тошнит кровью", — рассказали в "Енотополисе".

Ситуацией заинтересовались местные правоохранители, которые разыскивают посетителя кафе и выясняют все обстоятельства произошедшего.