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1 февраля, 15:08

Супруга и сын Щербакова разошлись в показаниях по поводу госпитализации артиста

Сын актёра Бориса Щербакова заявил, что отца увезли на скорой

Супруга и сын народного артиста России Бориса Щербакова разошлись в показаниях по поводу его госпитализации. Наследник звезды военной драмы "Берег" утверждает, что отец по-прежнему находится в одной из столичных больниц на обследовании.

"Утром он должен был выехать в Петербург на спектакль, почувствовал себя плохо и вызвал врача, скорая взяла тесты на грипп и ковид — не обнаружено, но, скорее всего, ОРВИ и некоторые осложнения по кардиологии, поэтому его отвезли на обследование в кардиологическое отделение одной из московских больниц", — рассказал Василий в беседе с Лайфом.

Именно по этой причине, по словам Щербакова-младшего, спектакль с его отцом заменили на постановку "С чистого листа" с участием актрисы Марии Ароновой.

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При этом ранее супруга Щербакова заявила журналистам, что мужа не увозили с репетиции на скорой. По словам Татьяны, актёр якобы сейчас вообще находится не в больнице, а дома.

Обложка ©

ТАСС / Станислав Красильников

Ольга Годуненко

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