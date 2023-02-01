Супруга и сын Щербакова разошлись в показаниях по поводу госпитализации артиста

Супруга и сын народного артиста России Бориса Щербакова разошлись в показаниях по поводу его госпитализации. Наследник звезды военной драмы "Берег" утверждает, что отец по-прежнему находится в одной из столичных больниц на обследовании.

"Утром он должен был выехать в Петербург на спектакль, почувствовал себя плохо и вызвал врача, скорая взяла тесты на грипп и ковид — не обнаружено, но, скорее всего, ОРВИ и некоторые осложнения по кардиологии, поэтому его отвезли на обследование в кардиологическое отделение одной из московских больниц", — рассказал Василий в беседе с Лайфом.

Именно по этой причине, по словам Щербакова-младшего, спектакль с его отцом заменили на постановку "С чистого листа" с участием актрисы Марии Ароновой.