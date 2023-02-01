Психолог связала боязнь старения с навязанными стереотипами

Люди боятся стареть из-за страха неминуемого конца, то есть смерти. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" заявила семейный психолог Наталья Наумова. По её словам, связанные с этим фобии заставляют людей дольше оставаться детьми, у них сохраняется инфантильность.

Эксперт добавила, что те, кто испытывает страх старости, вероятно, слышали от друзей и близких, что всё самое лучшее в жизни человека происходит только в молодости, например свадьба и рождение ребёнка. Такие стереотипы продолжают сохраняться на уровне подсознания, подчеркнула Наумова.

"Именно они отравляют жизнь — эти стереотипы. Те, кто боится постареть, смотрят на мир через призму этих стереотипов и начинают верить, что после 18 лет жизни нет и если вы не соответствуете хоть одному нынешнему стандарту красоты, то у вас нет будущего, вы не построите свою любовь и не выйдете замуж", — отметила психолог.

Также Наумова вспомнила про агрессивную погоню за молодостью, когда любая новая морщина или седой волос приводят человека в ярость. Пытаясь стать красивее, такие люди превращаются лишь во фриков, заметила она. Эксперт призвала каждого научиться принимать свой возраст. Фобии, связанные со страхом постареть и умереть, убираются за пару сеансов у профессионального психотерапевта.