Глава СБУ Малюк: Масштабные обыски и задержания на Украине проведены по указу Зеленского
Масштабные обыски и задержания на Украине проводятся согласно указу президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк, его слова приводит пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
"Мы выполняем задачу, поставленную президентом Украины Владимиром Зеленским, и синхронно наносим глобальный удар по внутреннему врагу. И яркое свидетельство этому — массовые обыски, вручение подозрений и задержание злоумышленников разного калибра", — говорится в посте.
И это, продолжил Малюк, только первый этап комплексной работы СБУ. По его словам, каждый преступник, который имеет дерзость вредить Украине, должен чётко понимать, что силовики приложат максимум усилий для его поимки. Ведомство отметило, что, в частности, речь идёт о предателях Незалежной и агентах российских спецслужб, представителях организованной преступности, должностных лицах, чиновниках и коррупционерах, подрывающих экономику страны и стабильную работу оборонно-промышленного комплекса.
Напомним, что сегодняшний день на Украине отметился массовыми обысками у представителей политической и бизнес-элиты. Так, силовики нагрянули к украинскому олигарху Игорю Коломойскому. Следственные мероприятия проводились в рамках расследования махинаций в "Укртатнафте" и "Укрнафте". Также у экс-главы МВД Украины Арсена Авакова прошли обыски по делу о крушении вертолёта с руководством министерства в Броварах. Ещё СБУ нагрянула к исполняющей обязанности начальника налоговой инспекции Киева Оксане Датий.
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