Глава СБУ Малюк: Масштабные обыски и задержания на Украине проведены по указу Зеленского

Масштабные обыски и задержания на Украине проводятся согласно указу президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк, его слова приводит пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

"Мы выполняем задачу, поставленную президентом Украины Владимиром Зеленским, и синхронно наносим глобальный удар по внутреннему врагу. И яркое свидетельство этому — массовые обыски, вручение подозрений и задержание злоумышленников разного калибра", — говорится в посте.

И это, продолжил Малюк, только первый этап комплексной работы СБУ. По его словам, каждый преступник, который имеет дерзость вредить Украине, должен чётко понимать, что силовики приложат максимум усилий для его поимки. Ведомство отметило, что, в частности, речь идёт о предателях Незалежной и агентах российских спецслужб, представителях организованной преступности, должностных лицах, чиновниках и коррупционерах, подрывающих экономику страны и стабильную работу оборонно-промышленного комплекса.