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Опубликовано 1 февраля 2023, 15:01

Медведев счёл напрасными призывы Джонсона направить Украине истребители

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев счёл напрасными призывы бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона передать истребители Украине. Такой пост появился в аккаунте российского политика в Twitter, который он ведёт на английском языке.

"Борис Джонсон, лохматый журналист и фанат незаконных вечеринок во время локдауна, опять требует истребителей для Киева. Всё напрасно. Ничто не поможет провалившемуся украинскому режиму", — написал Медведев.

Ранее в среду Борис Джонсон, находясь с визитом в США, призвал западных лидеров направить истребители на Украину, хотя прежде и Лондон, и Вашингтон исключали отправку Киеву F-35, F-16 и истребителей "Тайфун".

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Напомним, только на прошлой неделе США и Германия заявили о решении отправить Украине свои танки. После этого сразу началась дискуссия о поставке Киеву самолётов. А ещё СМИ узнали, что США уже готовятся выделить Украине пакет помощи с ракетами большой дальности.


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kremlin.ru, © Getty Images / Leon Neal

Марина Калегина
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