Медведев счёл напрасными призывы Джонсона направить Украине истребители

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев счёл напрасными призывы бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона передать истребители Украине. Такой пост появился в аккаунте российского политика в Twitter, который он ведёт на английском языке.

"Борис Джонсон, лохматый журналист и фанат незаконных вечеринок во время локдауна, опять требует истребителей для Киева. Всё напрасно. Ничто не поможет провалившемуся украинскому режиму", — написал Медведев.

Ранее в среду Борис Джонсон, находясь с визитом в США, призвал западных лидеров направить истребители на Украину, хотя прежде и Лондон, и Вашингтон исключали отправку Киеву F-35, F-16 и истребителей "Тайфун".