Путин: Льготная ипотека под 2% поможет восстановить города и посёлки в новых регионах

Льготная ипотека под 2%, которая доступна в новых регионах России — Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях — поможет повысить темпы восстановления населённых пунктов. Об этом на совещании по восстановлению жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных районах и в результате ЧС, заявил российский лидер Владимир Путин.

"Введение льготной ипотеки должно послужить развитию стройки на новых, а на самом-то деле на давних, исторических наших территориях, [должно помочь] нарастить здесь объёмы ввода жилья и в целом повысить темпы восстановления городов и посёлков", — подчеркнул глава государства.