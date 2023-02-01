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1 февраля, 14:49

Путин: Льготная ипотека под 2% поможет восстановить города и посёлки в новых регионах

Льготная ипотека под 2%, которая доступна в новых регионах России — Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях — поможет повысить темпы восстановления населённых пунктов. Об этом на совещании по восстановлению жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных районах и в результате ЧС, заявил российский лидер Владимир Путин.

"Введение льготной ипотеки должно послужить развитию стройки на новых, а на самом-то деле на давних, исторических наших территориях, [должно помочь] нарастить здесь объёмы ввода жилья и в целом повысить темпы восстановления городов и посёлков", — подчеркнул глава государства.

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Напомним, в начале прошлого месяца Правительство РФ утвердило льготную программу ипотеки в новых регионах. Как уточнили в кабмине, максимальный размер кредита по ставке достигает шести миллионов рублей, а первоначальный взнос потребуется в размере не менее 10%.

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Telegram / "Кремль. Новости"

Наталья Исакова

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