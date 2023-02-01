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1 февраля, 14:47

Захарова назвала абсурдным решение Meta исключить "Азов" из списка опасных организаций

Решение американской компании Meta* исключить террористическую группировку "Азов"** из списка опасных лиц и организаций абсурдно. Так считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она назвала действия корпорации политизированным шагом, который подтвердил, что Россия правильно поступила с медиакомпанией.

"Это настоящая террористическая ячейка, и то, что компания, которая позиционирует себя как способ коммуникации людей в мирных целях для ведения бизнеса, общения, передачи информации, то, что компания делает такое на своей площадке, конечно, ещё раз подтверждает абсолютную правильность действий, которые в отношении неё приняла Российская Федерация", — сказала Захарова во время брифинга.

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Напомним, Лайф писал о том, что компания Meta* исключила террористическую группировку "Азов"** из своего списка опасных лиц и организаций. Члены нацбатальона теперь могут создавать аккаунты на площадках корпорации и делать публикации.

* Организация, признанная экстремистской в РФ.

** Запрещённая в России террористическая организация.

Обложка ©

Telegram / Мария Захарова

Илья Суриков

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