Захарова назвала абсурдным решение Meta исключить "Азов" из списка опасных организаций
Решение американской компании Meta* исключить террористическую группировку "Азов"** из списка опасных лиц и организаций абсурдно. Так считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она назвала действия корпорации политизированным шагом, который подтвердил, что Россия правильно поступила с медиакомпанией.
"Это настоящая террористическая ячейка, и то, что компания, которая позиционирует себя как способ коммуникации людей в мирных целях для ведения бизнеса, общения, передачи информации, то, что компания делает такое на своей площадке, конечно, ещё раз подтверждает абсолютную правильность действий, которые в отношении неё приняла Российская Федерация", — сказала Захарова во время брифинга.
Напомним, Лайф писал о том, что компания Meta* исключила террористическую группировку "Азов"** из своего списка опасных лиц и организаций. Члены нацбатальона теперь могут создавать аккаунты на площадках корпорации и делать публикации.
* Организация, признанная экстремистской в РФ.
** Запрещённая в России террористическая организация.
Telegram / Мария Захарова