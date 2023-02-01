Захарова назвала абсурдным решение Meta исключить "Азов" из списка опасных организаций

"Это настоящая террористическая ячейка, и то, что компания, которая позиционирует себя как способ коммуникации людей в мирных целях для ведения бизнеса, общения, передачи информации, то, что компания делает такое на своей площадке, конечно, ещё раз подтверждает абсолютную правильность действий, которые в отношении неё приняла Российская Федерация", — сказала Захарова во время брифинга.