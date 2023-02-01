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1 февраля, 14:45

Путин призвал возместить потери людям, оставшимся без жилья из-за обстрелов ВСУ

Президент России Владимир Путин призвал возместить жильё и другое имущество людям, которые лишились его в результате обстрелов ВСУ в приграничных регионах РФ. Об этом он заявил во время совещания по восстановлению жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных регионах в результате ЧС.

Глава государства обратил внимание на то, что такие люди оказались в сложной ситуации и были вынуждены переехать к родным или во временные пункты проживания, столкнулись с перебоями в поставках воды, тепла и электроэнергии.

"Я обращаю внимание коллег в правительстве и на местах: проблемы для граждан стоят очень остро. Нужно отремонтировать или возместить потерю домов, квартир, другого имущества, вернуть к нормальной работе объекты энергетики, тепло- и водоснабжения", — заявил Путин.

Путин поблагодарил все регионы РФ, которые помогают восстанавливать новые территории

Путин поблагодарил все регионы РФ, которые помогают восстанавливать новые территории

Ранее российский лидер назвал приоритетной задачу ликвидировать возможность Украины обстреливать российские приграничные территории.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Артур Белкин

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