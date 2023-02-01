Путин призвал возместить потери людям, оставшимся без жилья из-за обстрелов ВСУ

Президент России Владимир Путин призвал возместить жильё и другое имущество людям, которые лишились его в результате обстрелов ВСУ в приграничных регионах РФ. Об этом он заявил во время совещания по восстановлению жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных регионах в результате ЧС.

Глава государства обратил внимание на то, что такие люди оказались в сложной ситуации и были вынуждены переехать к родным или во временные пункты проживания, столкнулись с перебоями в поставках воды, тепла и электроэнергии.

"Я обращаю внимание коллег в правительстве и на местах: проблемы для граждан стоят очень остро. Нужно отремонтировать или возместить потерю домов, квартир, другого имущества, вернуть к нормальной работе объекты энергетики, тепло- и водоснабжения", — заявил Путин.