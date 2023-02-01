В ещё одном городе отменили концерт Инстасамки и её мужа
В Курске вслед за Пятигорском отменили концерт Инстасамки и её мужа Moneykenа
Дарья Зотеева и Олег Еропкин. Обложка © Telegram / instasamka
Концерты Инстасамки (Дарьи Зотеевой) и её супруга Moneykenа (Олега Еропкина) в Курске отменили из-за того, что их песни идут вразрез с культурной политикой региона. Об этом сообщили в областном Минкульте, пишет РИА "Новости".
"Тексты этих коллективов спекулируют темами девиантного поведения, экстремизма, радикализма, содержат тематику, вредящую духовно-нравственному воспитанию молодёжи и имени региона", — пояснили журналистам в министерстве.
При этом оператор Qtickets до сих пор продаёт билеты на концерт артистов, который должен был состояться второго апреля.
Ранее Лайф сообщал, что в Пятигорске отменили концерт Инстасамки после того, как её творчество раскритиковал мэр города Дмитрий Ворошилов. Выступление должно было состояться 15 марта в ДК "София", но афишу 22-летней исполнительницы уже удалили с сайта концертной площадки. При этом сама Инстасамка незадолго до этого пообещала на ближайших концертах в России обойтись без мата и "фирменных выходок".