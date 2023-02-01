В ещё одном городе отменили концерт Инстасамки и её мужа

Концерты Инстасамки (Дарьи Зотеевой) и её супруга Moneykenа (Олега Еропкина) в Курске отменили из-за того, что их песни идут вразрез с культурной политикой региона. Об этом сообщили в областном Минкульте, пишет РИА "Новости".

"Тексты этих коллективов спекулируют темами девиантного поведения, экстремизма, радикализма, содержат тематику, вредящую духовно-нравственному воспитанию молодёжи и имени региона", — пояснили журналистам в министерстве.

При этом оператор Qtickets до сих пор продаёт билеты на концерт артистов, который должен был состояться второго апреля.