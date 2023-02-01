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1 февраля, 14:39

В ещё одном городе отменили концерт Инстасамки и её мужа

В Курске вслед за Пятигорском отменили концерт Инстасамки и её мужа Moneykenа

<p>Дарья Зотеева и Олег Еропкин. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/instasamkafuckyou" target="_blank" rel="noopener noreferrer">instasamka</a></p>

Дарья Зотеева и Олег Еропкин. Обложка © Telegram / instasamka

Концерты Инстасамки (Дарьи Зотеевой) и её супруга Moneykenа (Олега Еропкина) в Курске отменили из-за того, что их песни идут вразрез с культурной политикой региона. Об этом сообщили в областном Минкульте, пишет РИА "Новости".

"Тексты этих коллективов спекулируют темами девиантного поведения, экстремизма, радикализма, содержат тематику, вредящую духовно-нравственному воспитанию молодёжи и имени региона", — пояснили журналистам в министерстве.

При этом оператор Qtickets до сих пор продаёт билеты на концерт артистов, который должен был состояться второго апреля.

Творчество Инстасамки призвали проверить на склонение к проституции

Творчество Инстасамки призвали проверить на склонение к проституции

Ранее Лайф сообщал, что в Пятигорске отменили концерт Инстасамки после того, как её творчество раскритиковал мэр города Дмитрий Ворошилов. Выступление должно было состояться 15 марта в ДК "София", но афишу 22-летней исполнительницы уже удалили с сайта концертной площадки. При этом сама Инстасамка незадолго до этого пообещала на ближайших концертах в России обойтись без мата и "фирменных выходок".

Наталья Исакова

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