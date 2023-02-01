ГБР Украины показало, какие богатства нашли у коррумпированной чиновницы-мечтательницы

Во время обыска у главы налоговой службы Киева Оксаны Датий были найдены автомобили и элитные часы. Об этом говорится в заявлении Государственного бюро расследований страны в телеграм-канале.







"В рамках расследования уголовного производства о злоупотреблении властью, повлёкшем тяжкие последствия, работники ГБР проводят обыски по месту жительства и работы фигурантки. Во время следственных действий уже найдено 158 тысяч долларов США, 530 тысяч гривен и 2,2 тысячи евро, элитные часы, автомобили и другое", — сказано в сообщении ведомства.

Работники ГБР разоблачили главу налоговой службы Киева на многомиллионных сделках. Её подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением. По данным ведомства, на тот момент и.о. руководителя киевской налоговой за взятки принимала решение "о несоответствии критериям рискованности налогоплательщиков для ряда предприятий". Кроме того, обвиняемая через доверенных лиц внедряла схемы по завышению валовых расходов организаций, ведению предпринимательской деятельности без регистрации физлица и представлению недостоверных данных о доходах.