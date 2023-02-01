ГБР Украины показало, какие богатства нашли у коррумпированной чиновницы-мечтательницы
У главы налоговой службы Киева Датий при обыске нашли автомобили и элитные часы
Во время обыска у главы налоговой службы Киева Оксаны Датий были найдены автомобили и элитные часы. Об этом говорится в заявлении Государственного бюро расследований страны в телеграм-канале.
"В рамках расследования уголовного производства о злоупотреблении властью, повлёкшем тяжкие последствия, работники ГБР проводят обыски по месту жительства и работы фигурантки. Во время следственных действий уже найдено 158 тысяч долларов США, 530 тысяч гривен и 2,2 тысячи евро, элитные часы, автомобили и другое", — сказано в сообщении ведомства.
Работники ГБР разоблачили главу налоговой службы Киева на многомиллионных сделках. Её подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением. По данным ведомства, на тот момент и.о. руководителя киевской налоговой за взятки принимала решение "о несоответствии критериям рискованности налогоплательщиков для ряда предприятий". Кроме того, обвиняемая через доверенных лиц внедряла схемы по завышению валовых расходов организаций, ведению предпринимательской деятельности без регистрации физлица и представлению недостоверных данных о доходах.
В ГБР добавили, что оперативники "исследуют образ жизни" чиновницы, который не соответствует уровню её официальных доходов. Дело в том, что у Датий есть три квартиры в украинской столице, которые стоят почти миллион долларов. Кроме того, чиновница имеет дом вблизи Киева стоимостью около 200 тысяч долларов, а также две машины стоимостью примерно 150 тысяч долларов. В ведомстве подчеркнули, что Датий пользуется дорогими украшениями и носит исключительно брендовую одежду.
Напомним, что сегодняшний день на Украине отметился массовыми обысками у представителей политической и бизнес-элиты. В частности, силовики нагрянули к украинскому олигарху Игорю Коломойскому. Мероприятия проходили в рамках расследования финансовых махинаций. В свою очередь Арсена Авакова обыскали по делу о крушении вертолёта с руководством Министерства внутренних дел в Броварах. Также СБУ нагрянула к исполняющей обязанности начальника налоговой инспекции Киева Оксане Датий, у которой обнаружили списки новогодних желаний, в числе которых дорогие аксессуары, соболиная шуба, отдых на Мальдивах, а также назначение на новые должности и миллион долларов.