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1 февраля, 14:41

На Украине активно обсуждают отставку Резникова с поста министра обороны

Депутат Рады Гончаренко: Глава Минобороны Резников может покинуть пост и возглавить Минюст

Глава Минобороны Украины Алексей Резников, вероятно, покинет должность и возглавит Министерство юстиции страны. Об этом в телеграм-канале заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

"Могу подтвердить, что идут активные разговоры о том, что Резников может возглавить Минюст", — говорится в сообщении.

При этом Гончаренко отметил, что пока не известно, кто может заменить Резникова на посту министра обороны в случае его отставки.

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Напомним, несколько дней назад на Украине произошли громкие отставки. Так, лишился должности замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко и замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, ответственный за тыловое обеспечение ВСУ. Кроме того, посты покинули замгенпрокурора страны Алексей Симоненко, замминистра развития общин и территорий Иван Лукеря, заместитель министра развития громад и территорий Вячеслав Негода. Вместе с тем в Незалежной заявили и о возможной отставке Дениса Шмыгаля с поста премьера.

Обложка ©

ТАСС / EPA / POOL / JULIE SEBADELHA

Светлана Оперук

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