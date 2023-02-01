На Украине активно обсуждают отставку Резникова с поста министра обороны
Депутат Рады Гончаренко: Глава Минобороны Резников может покинуть пост и возглавить Минюст
Глава Минобороны Украины Алексей Резников, вероятно, покинет должность и возглавит Министерство юстиции страны. Об этом в телеграм-канале заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
"Могу подтвердить, что идут активные разговоры о том, что Резников может возглавить Минюст", — говорится в сообщении.
При этом Гончаренко отметил, что пока не известно, кто может заменить Резникова на посту министра обороны в случае его отставки.
Напомним, несколько дней назад на Украине произошли громкие отставки. Так, лишился должности замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко и замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, ответственный за тыловое обеспечение ВСУ. Кроме того, посты покинули замгенпрокурора страны Алексей Симоненко, замминистра развития общин и территорий Иван Лукеря, заместитель министра развития громад и территорий Вячеслав Негода. Вместе с тем в Незалежной заявили и о возможной отставке Дениса Шмыгаля с поста премьера.
ТАСС / EPA / POOL / JULIE SEBADELHA