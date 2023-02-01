На Украине активно обсуждают отставку Резникова с поста министра обороны

Глава Минобороны Украины Алексей Резников, вероятно, покинет должность и возглавит Министерство юстиции страны. Об этом в телеграм-канале заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

"Могу подтвердить, что идут активные разговоры о том, что Резников может возглавить Минюст", — говорится в сообщении.