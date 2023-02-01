Путин: Помощь гражданам приграничных территорий не должна вязнуть в бюрократии

Помощь гражданам приграничных территорий, чьё имущество пострадало от обстрелов украинских военных, не должна вязнуть в бюрократии. Об этом заявил глава государства Владимир Путин.

Путин заявил, что помощь гражданам приграничных территорий не должна вязнуть в бюрократии. Видео © LIFE

"Подчеркну, решение этих задач не должно буксовать, вязнуть в бюрократических процедурах. Действовать нужно быстро и эффективно", — напомнил чиновникам президент во время совещания по восстановлению жилья, которое было разрушено в приграничных регионах.

Путин подчеркнул, что российские власти всегда будут помогать тем, кто попал в беду, чтобы люди не оставались один на один со своими проблемами. Президент отметил, что на федеральном уровне действует порядок поддержки граждан и регионов при повреждении имущества.