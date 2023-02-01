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1 февраля, 14:58

Путин: Помощь гражданам приграничных территорий не должна вязнуть в бюрократии

Помощь гражданам приграничных территорий, чьё имущество пострадало от обстрелов украинских военных, не должна вязнуть в бюрократии. Об этом заявил глава государства Владимир Путин.

Путин заявил, что помощь гражданам приграничных территорий не должна вязнуть в бюрократии. Видео © LIFE

"Подчеркну, решение этих задач не должно буксовать, вязнуть в бюрократических процедурах. Действовать нужно быстро и эффективно", — напомнил чиновникам президент во время совещания по восстановлению жилья, которое было разрушено в приграничных регионах.

Путин подчеркнул, что российские власти всегда будут помогать тем, кто попал в беду, чтобы люди не оставались один на один со своими проблемами. Президент отметил, что на федеральном уровне действует порядок поддержки граждан и регионов при повреждении имущества.

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Ранее Путин призвал возместить потери оставшимся без жилья из-за обстрелов ВСУ. Глава государства обратил внимание на то, что такие люди оказались в сложной ситуации.

Обложка ©

LIFE

Никита Осипов

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