Психолог объяснила, как не превратить в скандал попытку помочь ребёнку с уроками

Ссоры во время выполнения домашних заданий могут возникнуть между родителями и детьми из-за недостаточной или чрезмерной поддержки. Так считает женский психолог Ксения Ульянова.

По словам эксперта, некоторые родители помогают детям на первых порах учёбы, а другие — приучают к самостоятельности. Она рекомендовала найти в этом вопросе золотую середину. Родитель должен быть опорой для школьника, но не делать всю работу за него, а, скорее, научить учиться. При этом важно понимать, что на первых этапах школьной жизни детям очень трудно и они испытывают стресс.

"Если в этом стрессе ещё сказать ребенку, что он теперь всё делает самостоятельно, он уже взрослый, он большой, он школьник, то мы только подкидываем тяжесть на его плечи в виде того, что не оказываем ему должной поддержки", — сказала эксперт в беседе с РИА ФАН.

Она посоветовала делать уроки размеренно, не уделять одному предмету много времени. На одно задание Ульянова рекомендовала отводить примерно по 20 минут, чтобы у ребёнка было разнообразие и он меньше уставал.