В Екатеринбурге подросток выдумал ДТП с реальным авто, чтобы прогулять школу

В Екатеринбурге подросток выдумал, что его сбила машина, потому что очень не хотел идти в школу. В итоге, спустя день обман и подробности истории удалось раскрыть правоохранителям, сообщает ЕАН.

Как оказалось, по дороге в школу мальчик поскользнулся и упал, запачкав одежду. Именно поэтому ему не хотелось идти в школу, для чего и пришлось выдумать историю о том, что его сбила машина. Более того, автомобиль он не выдумал, а указал конкретный, который запомнил в потоке других.

Вместе с тем в ГИБДД попросили родителей разъяснить детям, что ложная информация о ДТП недопустима, так как нуждаться в помощи полиции в этот момент могут те, кому это действительно необходимо.