В Екатеринбурге подросток выдумал ДТП с реальным авто, чтобы прогулять школу
На Урале подросток наврал, что его сбила машина, чтобы не идти в школу
В Екатеринбурге подросток выдумал, что его сбила машина, потому что очень не хотел идти в школу. В итоге, спустя день обман и подробности истории удалось раскрыть правоохранителям, сообщает ЕАН.
Как оказалось, по дороге в школу мальчик поскользнулся и упал, запачкав одежду. Именно поэтому ему не хотелось идти в школу, для чего и пришлось выдумать историю о том, что его сбила машина. Более того, автомобиль он не выдумал, а указал конкретный, который запомнил в потоке других.
Вместе с тем в ГИБДД попросили родителей разъяснить детям, что ложная информация о ДТП недопустима, так как нуждаться в помощи полиции в этот момент могут те, кому это действительно необходимо.
Ранее же Лайф рассказывал, в Нижнем Тагиле подростки ограбили аптеку, унеся оттуда гематоген, йогурты и другие товары на общую сумму в размере 1835 рублей. Примечательно, что они даже не попытались скрыть свои лица.
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