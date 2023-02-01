В Крыму национализируют имущество украинских олигархов Ахметова и Коломойского

В Крыму собираются национализировать имущество граждан Украины, в том числе олигархов Игоря Коломойского и Рината Ахметова, а также экс-премьера Незалежной Арсения Яценюка. Об этом сообщил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.

"С моральной точки зрения нам важно прекратить деятельность таких учредителей. Это не означает закрытие предприятий. Ранее национализированные предприятия продолжают работать, никаких проблем у них не возникает. На них был заменён руководящий состав, введены временные администрации. Затем будет проведена процедура их приватизации, и они будут работать в законодательном поле России", — написал он в телеграм-канале.

В частности, с имуществом расстанутся гражданин Литвы Колас Игорис, депутат Верховной рады Нестор Шуфрич, олигарх Игорь Коломойский и его дочь Анжелика, бизнесмен Ринат Ахметов, эс-премьер Арсений Яценюк. Национализации также подлежит имущество ряда украинских банков и заводов, включая "Альминский завод строительных материалов" (владелец — украинский бизнесмен и политик Сергей Тарута), "Камыш-Бурунский железорудый комбинат".

Решение о национализации в ближайшие дни примут депутаты Госсовета Крыма.