Премьер Израиля Нетаньяху рассматривает возможность поставки Украине ПРО "Железный купол"

Израиль может поставить Украине систему противоракетной обороны (ПРО) "Железный купол". Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

"Я определённо это рассматриваю", — сообщил он в интервью телеканалу CNN.

По его словам, большую часть боеприпасов, которые ранее находились в Израиле, на Украину уже направили США. Премьер добавил, что готов стать посредником на переговорах России и Украины, если он получит соответствующее приглашение.