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1 февраля, 15:11

Премьер Израиля Нетаньяху рассматривает возможность поставки Украине ПРО "Железный купол"

Израиль может поставить Украине систему противоракетной обороны (ПРО) "Железный купол". Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

"Я определённо это рассматриваю", — сообщил он в интервью телеканалу CNN.

По его словам, большую часть боеприпасов, которые ранее находились в Израиле, на Украину уже направили США. Премьер добавил, что готов стать посредником на переговорах России и Украины, если он получит соответствующее приглашение.

СМИ раскрыли, откуда США черпают боеприпасы для Украины

СМИ раскрыли, откуда США черпают боеприпасы для Украины

Ранее израильский посол в Германии Рон Прозор заявил о том, что Израиль тайно оказывает Украине военную помощь в гораздо большем объёме, чем об этом говорится.

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Flickr / Israel Defense Forces

Илья Суриков

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