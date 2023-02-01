Премьер Израиля Нетаньяху рассматривает возможность поставки Украине ПРО "Железный купол"
Израиль может поставить Украине систему противоракетной обороны (ПРО) "Железный купол". Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.
"Я определённо это рассматриваю", — сообщил он в интервью телеканалу CNN.
По его словам, большую часть боеприпасов, которые ранее находились в Израиле, на Украину уже направили США. Премьер добавил, что готов стать посредником на переговорах России и Украины, если он получит соответствующее приглашение.
Ранее израильский посол в Германии Рон Прозор заявил о том, что Израиль тайно оказывает Украине военную помощь в гораздо большем объёме, чем об этом говорится.
Flickr / Israel Defense Forces