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1 февраля, 15:15

Игорю Николаеву провели операцию на сердце, сообщили СМИ

"Рен-ТВ": Игорю Николаеву провели коронарографию сосудов сердца и стентирование

Народный артист России Игорь Николаев перенёс операцию на сердце. Об этом сообщает "Рен-ТВ".

Неназванный, но осведомлённый собеседник издания рассказал, что 63-летнему певцу якобы сделали коронарографию сосудов сердца и стентирование. Причём у Николаева это не первый серьёзный сердечный приступ — в 2021 году он уже перенёс инфаркт.

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О том, что Николаев госпитализирован в Москве с подозрением на инфаркт, накануне сообщил Mash. По данным телеграм-канала, скорую артисту вызвали 31 января ранним утром. Врачи диагностировали у звёздного пациента нестабильную стенокардию. При этом сам Николаев опроверг сообщения о своей госпитализации. Певец утверждал, что он проходит обследование и с ним всё в порядке.

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ТАСС / Игорь Генералов

Наталья Исакова

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