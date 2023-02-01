Игорю Николаеву провели операцию на сердце, сообщили СМИ
"Рен-ТВ": Игорю Николаеву провели коронарографию сосудов сердца и стентирование
Народный артист России Игорь Николаев перенёс операцию на сердце. Об этом сообщает "Рен-ТВ".
Неназванный, но осведомлённый собеседник издания рассказал, что 63-летнему певцу якобы сделали коронарографию сосудов сердца и стентирование. Причём у Николаева это не первый серьёзный сердечный приступ — в 2021 году он уже перенёс инфаркт.
О том, что Николаев госпитализирован в Москве с подозрением на инфаркт, накануне сообщил Mash. По данным телеграм-канала, скорую артисту вызвали 31 января ранним утром. Врачи диагностировали у звёздного пациента нестабильную стенокардию. При этом сам Николаев опроверг сообщения о своей госпитализации. Певец утверждал, что он проходит обследование и с ним всё в порядке.
ТАСС / Игорь Генералов