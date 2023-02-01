Уехавшие из страны россияне подставили Родине подножку, заявили в Совбезе

Граждане России имеют не только права, но и обязанности перед страной, и уехавшие за рубеж из-за частичной мобилизации подставили Родине подножку. Об этом заявил помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов в интервью "Российской газете".

"Специальная военная операция высветила людей: кто подставит Родине плечо, а кто — подножку. Имена и тех и других теперь известны", — сказал он.

По словам Мухитова, мобилизация показала, что некоторые граждане знают только свои права и привыкли требовать от государства блага, но при этом не допускают даже мысли о взаимности, чтобы откликнуться на призыв Родины.