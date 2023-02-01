Уехавшие из страны россияне подставили Родине подножку, заявили в Совбезе
В Совбезе уехавшим за рубеж россиянам напомнили, что у них есть обязанности перед страной
Граждане России имеют не только права, но и обязанности перед страной, и уехавшие за рубеж из-за частичной мобилизации подставили Родине подножку. Об этом заявил помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов в интервью "Российской газете".
"Специальная военная операция высветила людей: кто подставит Родине плечо, а кто — подножку. Имена и тех и других теперь известны", — сказал он.
По словам Мухитова, мобилизация показала, что некоторые граждане знают только свои права и привыкли требовать от государства блага, но при этом не допускают даже мысли о взаимности, чтобы откликнуться на призыв Родины.
Ранее Лайф сообщал, что, по мнению патриарха Кирилла, многим уехавшим из РФ нужна духовная помощь. По его словам, не стоит судить о них однобоко.
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