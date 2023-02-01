Четыре сотрудника DHL задержаны по делу о покушении на главу Русского дома в ЦАР

Четыре сотрудника компании DHL задержаны полицией Центрально-Африканской Республики (ЦАР) по делу о покушении на главу Русского дома Дмитрия Сытого. Об этом заявила представитель организации.

"После инцидента, связанного с доставкой груза на нашу станцию техобслуживания в Банги 16 декабря 2022 года, мы можем подтвердить, что местные власти задержали четырёх сотрудников DHL", — сообщила она в беседе с ТАСС.