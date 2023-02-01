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Регион
Опубликовано 1 февраля 2023, 18:30
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Четыре сотрудника DHL задержаны по делу о покушении на главу Русского дома в ЦАР

Дмитрий Сытый. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Sytyy

Дмитрий Сытый. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Sytyy

Четыре сотрудника компании DHL задержаны полицией Центрально-Африканской Республики (ЦАР) по делу о покушении на главу Русского дома Дмитрия Сытого. Об этом заявила представитель организации.

"После инцидента, связанного с доставкой груза на нашу станцию техобслуживания в Банги 16 декабря 2022 года, мы можем подтвердить, что местные власти задержали четырёх сотрудников DHL", — сообщила она в беседе с ТАСС.

В DHL подчеркнули, что сотрудничают с местными властями и осуждают любые формы насилия и "незаконное использование своей сети".

В ЦАР сочли преждевременными выводы о покушении на главу Русского дома
В ЦАР сочли преждевременными выводы о покушении на главу Русского дома

Ранее Лайф писал об аресте двух человек по делу о покушении на главу Русского дома в ЦАР, о котором стало известно 16 декабря. Оно произошло в Банги — столице страны. В результате взрыва посылки дипломат получил контузию и был госпитализирован. DHL также заявляла о намерениях провести расследование.

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Никита Осипов
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