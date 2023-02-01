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1 февраля, 15:45

Швейцария собирается пересмотреть отношения с Россией

Швейцария намерена пересмотреть отношения с Россией, внеся изменения в следующую внешнеполитическую стратегию. Об этом говорится в отчёте МИД о внешней политике за 2022 год.

"Отношения с Россией должны быть пересмотрены в следующей внешнеполитической стратегии... Отказ Москвы принять мандат державы-покровительницы для защиты интересов Украины в России является очевидным свидетельством того, что продвижение мира в настоящее время находится в очень сложной обстановке", — утверждается в документе.

Напомним, ранее Швейцария и Украина договорились, что интересы Киева в Москве будет представлять Берн, и теперь страны ждут согласия РФ.

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При этом после начала российской спецоперации "нейтральная" Швейцария не раз вводила санкции против РФ, блокировала активы и недвижимость россиян, приостановила соглашение об упрощённом визовом режиме. При этом на просьбы Киева передать ему заблокированное имущество РФ Берн стабильно отвечает отказом.

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Александра Вишнякова

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