Швейцария собирается пересмотреть отношения с Россией

Швейцария намерена пересмотреть отношения с Россией, внеся изменения в следующую внешнеполитическую стратегию. Об этом говорится в отчёте МИД о внешней политике за 2022 год.

"Отношения с Россией должны быть пересмотрены в следующей внешнеполитической стратегии... Отказ Москвы принять мандат державы-покровительницы для защиты интересов Украины в России является очевидным свидетельством того, что продвижение мира в настоящее время находится в очень сложной обстановке", — утверждается в документе.