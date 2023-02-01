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1 февраля, 17:44

Путин: Вопросы экологической безопасности имеют огромное значение сегодня

<p>Путин провёл рабочую встречу с Ивановым. Обложка © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/70430" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Кremlin.ru</a></p>

Путин провёл рабочую встречу с Ивановым. Обложка © Кremlin.ru

Вопросы экологической безопасности имеют огромное значение в нынешних условиях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим спецпредставителем по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым.

"Есть вопросы, которые имеют непреходящее значение. Они огромное значение имеют и для экономики, и для каждого конкретного человека. Это, прежде всего, вопросы, связанные с экологией. Это, повторяю, вопросы промышленного развития, здоровья человека", — сказал глава государства.

В ходе встречи Путин и Иванов обсудили законодательные инициативы. Спецпредставитель президента, в частности, рассказал об идее ввести льготы для предприятий, где изготавливаются упаковки для продуктов и происходит их переработка. В свою очередь российский лидер подчеркнул, что Правительство РФ работает активно, реализуя все намеченные планы, поэтому Иванову необходимо работать с парламентом при подготовке каких-либо экологических законопроектов.

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Ранее Лайф сообщал, что Путин продлил срок госслужбы своему спецпредставителю Сергею Иванову, которому 31 января исполнилось 70 лет. Отметим, что предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе — 65 лет, при этом госслужащему, занимающему должность определённых категорий, срок службы может быть продлён.

Наталья Исакова

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