Путин: Вопросы экологической безопасности имеют огромное значение сегодня
Путин провёл рабочую встречу с Ивановым. Обложка © Кremlin.ru
Вопросы экологической безопасности имеют огромное значение в нынешних условиях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим спецпредставителем по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым.
"Есть вопросы, которые имеют непреходящее значение. Они огромное значение имеют и для экономики, и для каждого конкретного человека. Это, прежде всего, вопросы, связанные с экологией. Это, повторяю, вопросы промышленного развития, здоровья человека", — сказал глава государства.
В ходе встречи Путин и Иванов обсудили законодательные инициативы. Спецпредставитель президента, в частности, рассказал об идее ввести льготы для предприятий, где изготавливаются упаковки для продуктов и происходит их переработка. В свою очередь российский лидер подчеркнул, что Правительство РФ работает активно, реализуя все намеченные планы, поэтому Иванову необходимо работать с парламентом при подготовке каких-либо экологических законопроектов.
Ранее Лайф сообщал, что Путин продлил срок госслужбы своему спецпредставителю Сергею Иванову, которому 31 января исполнилось 70 лет. Отметим, что предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе — 65 лет, при этом госслужащему, занимающему должность определённых категорий, срок службы может быть продлён.