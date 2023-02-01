"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 февраля, 17:22

Турецкая компания Havaş заявила о рисках обслуживания российских и белорусских самолётов

Турецкая компания Havaş сообщила о рисках обслуживания самолётов, которые принадлежат авиаперевозчикам из РФ, Белоруссии и Ирана. Об этом пишет РБК со ссылкой на официальное письмо провайдера.

По данным СМИ, прежде всего организация может отказать в обслуживании лайнеров производства Boeing, а также ряда летательных аппаратов европейской Airbus. В общей сложности в перечне свыше 170 самолётов отечественных авиакомпаний, среди них "Аэрофлот", "Победа", "Россия", Utair, "Уральские авиалинии" и "Ямал". Также в списке обозначены семь белорусских и четыре иранских лайнера.

Примечательно, что в перечне перечислены те самолёты, которые подпали под санкции американского Минторга, введённые весной прошлого года из-за спецоперации на Украине.

"Дурака валяете": Путин отчитал Мантурова за долгое оформление контрактов на самолёты

"Дурака валяете": Путин отчитал Мантурова за долгое оформление контрактов на самолёты

Ранее Лайф писал, что в Приморье решили вдвое реже летать на канадских самолётах. Это связано со сложностями с техподдержкой двигателей.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров