Турецкая компания Havaş заявила о рисках обслуживания российских и белорусских самолётов

Турецкая компания Havaş сообщила о рисках обслуживания самолётов, которые принадлежат авиаперевозчикам из РФ, Белоруссии и Ирана. Об этом пишет РБК со ссылкой на официальное письмо провайдера.

По данным СМИ, прежде всего организация может отказать в обслуживании лайнеров производства Boeing, а также ряда летательных аппаратов европейской Airbus. В общей сложности в перечне свыше 170 самолётов отечественных авиакомпаний, среди них "Аэрофлот", "Победа", "Россия", Utair, "Уральские авиалинии" и "Ямал". Также в списке обозначены семь белорусских и четыре иранских лайнера.

Примечательно, что в перечне перечислены те самолёты, которые подпали под санкции американского Минторга, введённые весной прошлого года из-за спецоперации на Украине.