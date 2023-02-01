Новый министр обороны ФРГ получил "личное впечатление", оседлав "Леопарда"
Новый министр обороны ФРГ Писториус проехался на танке "Леопард"
Министр обороны Германии Борис Писториус прокатился на танке "Леопард". Видео с ним опубликовало Минобороны ФРГ в Twitter.
Министр обороны Германии Борис Писториус прокатился на танке "Леопард". Видео © Twitter / BMVg_Bundeswehr
"Министр обороны Борис Писториус получил сегодня в Аугустдорфе личное впечатление. Езда по бездорожью в "Леопард 2", — сказано в сообщении ведомства.
Писториус также поговорил с солдатами, которые продемонстрировали ему свои навыки. В министерстве указали, что он придаёт такому общению большое значение.
Ранее Лайф писал о том, что канцлер Германии Олаф Шольц во время визита на полигон Шлезвиг-Гольштейн залез на одну из зенитных самоходных установок (ЗСУ) с помощью стремянки. На этом полигоне украинские войска обучаются на ЗСУ Gepard.
Twitter / BMVg_Bundeswehr