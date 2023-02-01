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1 февраля, 17:00

Новый министр обороны ФРГ получил "личное впечатление", оседлав "Леопарда"

Новый министр обороны ФРГ Писториус проехался на танке "Леопард"

Министр обороны Германии Борис Писториус прокатился на танке "Леопард". Видео с ним опубликовало Минобороны ФРГ в Twitter.

Министр обороны Германии Борис Писториус прокатился на танке "Леопард". Видео © Twitter / BMVg_Bundeswehr

"Министр обороны Борис Писториус получил сегодня в Аугустдорфе личное впечатление. Езда по бездорожью в "Леопард 2", — сказано в сообщении ведомства.

Писториус также поговорил с солдатами, которые продемонстрировали ему свои навыки. В министерстве указали, что он придаёт такому общению большое значение.

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Ранее Лайф писал о том, что канцлер Германии Олаф Шольц во время визита на полигон Шлезвиг-Гольштейн залез на одну из зенитных самоходных установок (ЗСУ) с помощью стремянки. На этом полигоне украинские войска обучаются на ЗСУ Gepard.

Обложка ©

Twitter / BMVg_Bundeswehr

Илья Суриков

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