Новый министр обороны ФРГ получил "личное впечатление", оседлав "Леопарда"

Министр обороны Германии Борис Писториус прокатился на танке "Леопард". Видео с ним опубликовало Минобороны ФРГ в Twitter.

Министр обороны Германии Борис Писториус прокатился на танке "Леопард". Видео © Twitter / BMVg_Bundeswehr

"Министр обороны Борис Писториус получил сегодня в Аугустдорфе личное впечатление. Езда по бездорожью в "Леопард 2", — сказано в сообщении ведомства.

Писториус также поговорил с солдатами, которые продемонстрировали ему свои навыки. В министерстве указали, что он придаёт такому общению большое значение.