В Лондоне проходит крупнейшая за десятилетие протестная акция

В центре Лондона начался марш крупнейшей за десятилетие забастовки в Великобритании. Члены Национального профсоюза образования выступают против нового закона о минимальном уровне работы основных служб во время забастовок и за увеличение заработной платы.

Массовые протесты в Великобритании. Видео © Twitter / eiecampaign / Taj_Ali1

Кадры с места событий публикуют в социальных сетях. Судя по видео, на демонстрацию пришли сотни тысяч человек, которые держат в руках плакаты. На некоторых написано: "Учителя под угрозой исчезновения", "Мы поддерживаем наших педагогов. Справедливая оплата для всех!" и "Платите!".

К акции присоединились люди по всей стране. Это работники из разных отраслей, в том числе учителя, сотрудники университетов, госслужащие и железнодорожники. Из-за рекордной инфляции в протестах участвуют адвокаты, почтальоны и работники других сфер.

В январе в Парламенте Великобритании представили законопроект, который направлен на обеспечение минимального уровня работы служб, жизненно важных для безопасности жителей страны, во время забастовок. Именно к этому закону у британцев есть претензии, которые они выражают на протестах. Ожидается, что в акциях примут участие до полумиллиона человек.