На юге Израиля звучат сигналы воздушной тревоги, работает ПВО

В городе Сдерот на юге Израиля, расположенном вблизи границы с сектором Газа, прозвучали сигналы воздушной тревоги. Как сообщает пресс-служба израильской армии, по территории страны была выпущена ракета, которую перехватила система ПВО.

Кадры работы "Железного купола" на юге Израиля. Видео © Twitter / no_itsmyturn

"Из сектора Газа была выпущена одна ракета. Ракета была перехвачена системой противовоздушной обороны Армии обороны Израиля", — говорится в заявлении ведомства.