На юге Израиля звучат сигналы воздушной тревоги, работает ПВО
В городе Сдерот на юге Израиля, расположенном вблизи границы с сектором Газа, прозвучали сигналы воздушной тревоги. Как сообщает пресс-служба израильской армии, по территории страны была выпущена ракета, которую перехватила система ПВО.
Кадры работы "Железного купола" на юге Израиля. Видео © Twitter / no_itsmyturn
"Из сектора Газа была выпущена одна ракета. Ракета была перехвачена системой противовоздушной обороны Армии обороны Израиля", — говорится в заявлении ведомства.
Ранее сообщалось, что израильтяне начали подготовку к возможному ответу Ирана на атаку дронов. По данным СМИ, в органах безопасности Израиля проходят встречи для обсуждения, насколько высока вероятность нанесения Ираном ударов по территориям других стран.
Кадр из видео Twitter / no_itsmyturn