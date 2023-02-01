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1 февраля, 16:14

На юге Израиля звучат сигналы воздушной тревоги, работает ПВО

В городе Сдерот на юге Израиля, расположенном вблизи границы с сектором Газа, прозвучали сигналы воздушной тревоги. Как сообщает пресс-служба израильской армии, по территории страны была выпущена ракета, которую перехватила система ПВО.

Кадры работы "Железного купола" на юге Израиля. Видео © Twitter / no_itsmyturn

"Из сектора Газа была выпущена одна ракета. Ракета была перехвачена системой противовоздушной обороны Армии обороны Израиля", — говорится в заявлении ведомства.

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Кадр из видео Twitter / no_itsmyturn

Наталья Исакова

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