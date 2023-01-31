Восточный пожар: Чем грозит России эскалация в Иране Востоковед, научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня — о том, чем закончится эскалация между Тегераном и Тель-Авивом и как отразится на России. 30 января, 23:50 Обложка © Getty Images / Iranian Army / Handout / Anadolu Agency

Субботние взрывы на военных объектах Ирана в Исфахане вызвали тревогу и много вопросов. Министерство обороны страны назвало произошедшее неудачными атаками, точные данные по количеству пострадавших, списку подвергшихся нападению локаций и прочие подробности государственными источниками не разглашаются. Тем не менее не аффилированные с Тегераном СМИ приводят разную информацию, заявляя о массированных ударах БПЛА и чуть ли не о начале специальной военной операции Израиля против Ирана. Как бы то ни было, при любом раскладе последствия могут иметь поистине колоссальные масштабы.

Иран на карте

Ближний и Средний Восток занимают, по сути, центральное положение на геополитической карте мира. Эти регионы находятся между Африкой, Европой и Азией. С учётом сложной этноконфессиональной конфигурации и относительной молодости большинства ближневосточных государств, политические границы которых крайне редко совпадают с историческими, любые конфликты здесь имеют широкий резонанс. Особую роль играет и энергетический фактор, так как мировые рынки нефти и газа сильно зависят от поставок с Ближнего Востока и особенно из Персидского залива.

Иран, обладая достаточной для звания "регионального тяжеловеса" экономической, политической и военной мощью, является одним из ключевых игроков Ближнего Востока. Его дестабилизация непременно затронет все сопредельные страны. При этом в качестве ключевого оппонента Исламской Республики в регионе рассматривают Саудовскую Аравию.

Иран на карте мира. Инфографика © LIFE

С точки зрения идейно-ценностного ландшафта Ближнего Востока шиитская республика и ваххабитское королевство действительно представляют собой две конкурирующие модели. Однако за годы ирано-саудовской конфронтации между Эр-Риядом и Тегераном установился определённый баланс. Государства, конечно же, ведут опосредованную борьбу, например в Йемене, но эскалации, подобной той, что произошла в субботу на территории Ирана, они в отношении друг друга не допускают, так как это парализовало бы экспорт нефти из Персидского залива, что абсолютно невыгодно обеим странам.

Наиболее активными противниками Ирана на современном этапе являются США и Израиль. При президентстве Дональда Трампа Вашингтон открыто признал, что за убийством генерала Сулеймани в 2020 году стояли именно американские спецслужбы. Израиль регулярно осуществляет диверсии на территории Ирана, но свои спецоперации ни ЦАХАЛ, ни "Моссад" никогда не комментируют. Тем не менее за покушением на "отца иранской ядерной программы" Мохсена Фахризаде прослеживается чёткий американо-израильский след.

Так что неудивительно, что, после того как Иран (пока что) не стал возлагать ответственность за случившееся на какую-либо страну или группировку, подозрения большинства наблюдателей пали именно на Израиль. Для США и его "основного стратегического партнёра на Ближнем Востоке" провал переговоров по возобновлению ядерной сделки означал фактическую утрату контроля над ситуацией, что вполне могло подтолкнуть их к радикальным решениям.

В любом случае при дальнейшей эскалации и продолжении ударов по территории Ирана Тегеран способен ответить решительным образом, что грозит дестабилизацией не только Ближнему Востоку, но и всем сопредельным регионам. В рамках прогнозирования худших сценариев всё это напоминает масштабную войну с вовлечением множества государств.

Как отразится конфликт на отношениях с Россией

Для России подобное развитие событий создаст множество проблем не только в сфере национальной безопасности, но и в области внешней политики.

Прежде всего пострадает тот хрупкий баланс в отношениях с Ираном и Турцией, который был установлен на треке политического урегулирования в Сирии в рамках "астанинского формата". Это грозит как зерновой сделке, одним из гарантов которой является Анкара, так и военно-техническому сотрудничеству с Тегераном.

В данной ситуации важно не принимать поспешных решений и держать голову холодной. Дружба, партнёрство и союзнические отношения на Востоке имеют множество оттенков и строятся на уважении интересов каждой стороны. Поэтому основной задачей должно быть сохранение того, что есть.