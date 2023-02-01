Легенда НХЛ Яромир Ягр "на удачу" поливал клюшку святой водой

Знаменитый чешский хоккеист Яромир Ягр во время выступления за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Калгари Флэймз" поливал клюшку святой водой перед выходом на лёд. Об этом рассказал его менеджер по экипировке Марк Де Паускале в интервью порталу Sportsnet.

В офисе "Калгари" до сих пор хранится бутылка, которую использовал Ягр для этого ритуала, с написанной чехом фразой "Не выбрасывать".

"Это бутылка из-под святой воды, которую он принёс. Я не знаю, как именно он её использовал, ведь многое делал наедине. Точно знаю, что Ягр поливал святой водой клюшку", — добавил Де Паускале.

Сейчас Яромиру Ягру 50 лет. Он дважды завоёвывал Кубок Стэнли в составе "Питтсбург Пингвинз"(1991, 1992), становился олимпийским чемпионом (1998) и дважды чемпионом мира (2005, 2010) со сборной Чехии. В 2017 году включён в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ по мнению самой лиги. "Калгари Флэймз" стал последним клубом Ягра в НХЛ. Он выступал за команду с октября 2017-го по январь 2018 года, после чего покинул клуб из-за травмы. В сезоне 2021/2022 Ягр продолжил карьеру, забросив восемь шайб в 43 матчах за свою родную команду "Рытиржи Кладно". Он стал первым хоккеистом в истории чешского чемпионата, который забил гол в возрасте 50 лет.